聽新聞
0:00 / 0:00
板橋新巨蛋社區爭議 工務局：使照依法核發、電力設施須經台電審查
新北市板橋「新巨蛋社區」因匯流排施工爭議引發住戶集體抗議，新北市工務局今回應，強調該案於99年7月15日核發使用執照，整體過程皆依建築法規定辦理，並已經過相關審查程序。
工務局表示，依「建築法」第70條規定，建築物在核發使用執照前，必須確認主要構造、室內隔間與主要設備均與設計圖樣相符，方可核發。另根據第73條規定，建築物若未取得使用執照，不得接水接電及使用，因此包括匯流排在內的電力設施，均需事先送交台電審查通過，並於領得使用執照後始得申請接電，才能正式使用。
針對住戶質疑的廣告招牌長期占用社區外牆及法定空地一事，工務局也回應，依法廣告設置必須事先申請審查許可，若經查獲未依規定辦理，將依行政程序及建築法相關規定處理。工務局承諾，後續將派員實地勘查，一旦確認有違規情事，將依法開罰並要求改善。
工務局重申，市府將依法監督，確保公共安全不受影響，並將持續與相關單位合作，避免公共安全疑慮再度發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言