板橋新巨蛋社區爭議 工務局：使照依法核發、電力設施須經台電審查

新北市板橋「新巨蛋社區」因匯流排施工爭議引發住戶集體抗議，新北市工務局今回應，強調該案於99年7月15日核發使用執照，整體過程皆依建築法規定辦理，並已經過相關審查程序。

工務局表示，依「建築法」第70條規定，建築物在核發使用執照前，必須確認主要構造、室內隔間與主要設備均與設計圖樣相符，方可核發。另根據第73條規定，建築物若未取得使用執照，不得接水接電及使用，因此包括匯流排在內的電力設施，均需事先送交台電審查通過，並於領得使用執照後始得申請接電，才能正式使用。

針對住戶質疑的廣告招牌長期占用社區外牆及法定空地一事，工務局也回應，依法廣告設置必須事先申請審查許可，若經查獲未依規定辦理，將依行政程序及建築法相關規定處理。工務局承諾，後續將派員實地勘查，一旦確認有違規情事，將依法開罰並要求改善。