淡水公司田溪護欄斷裂奪命 專家、議員籲通盤檢討、改耐候材質

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市淡水公司田溪步道昨傳出木製護欄斷裂意外，70歲李姓男子墜落身亡。圖／新北市水利局提供
新北市淡水公司田溪步道昨傳出木製護欄斷裂意外，70歲李姓男子墜落身亡。圖／新北市水利局提供

新北市淡水公司田溪步道昨傳出木製護欄斷裂意外，70歲李姓男子墜落身亡，對此，新北市水利局表示，去年已在公司田溪進行修繕，金額逾50萬元，平時由淡水區公所每月巡檢清潔，若發現問題會回報水利局處理，過去3年未發生過類似事件。但專家與議員認為，木材存在隱性腐蝕風險，現行制度及材質恐需全面檢討。

新北市土木技師公會技師陳勝松指出，木造護欄當初設計僅為警示分隔，強度在當時規範下是合格的，但長年使用後易產生內部腐蝕，外觀不一定看得出來，存在安全疑慮。「如果木頭已經腐蝕，應該快點更換，建議水利局全面巡查，有危險的先汰換，並依照新規範評估改用鋼材等較耐久材質。」

新北市議員陳偉杰表示，市府雖有定期檢測，但仍發生憾事，顯示檢測與宣導都有檢討空間。他指出，過去護欄曾採用鐵鍊，但因遭民眾剪斷變賣才改成木材，如今再出現事故，市府應檢討材質選擇與承重設計，也應提醒民眾避免倚靠護欄，並強化宣導。

新北市議員鄭宇恩強調，木製護欄腐朽或脆化難以從外觀判斷，巡檢可考慮納入拉拔測試。他指出，公司田溪步道臨河道落差大，護欄高度及強度都不足，應改用耐候材質；另水利局每年僅編列900萬元給淡水區公所，卻要管養5條市管河川，經費嚴重不足，難以提升巡檢密度與品質。鄭呼籲市府應通盤檢討，提供足夠預算，全面更新護欄設計，確保市民安全。

