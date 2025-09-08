新北江子翠圖書館推「好書大家讀」 借書能享商家折扣

開學季來臨，新北市立圖書館板橋江子翠分館特別舉辦「好書大家讀」開學趣書展，透過百本優良少年兒童讀物推薦，協助孩子收心進入學習狀態。為鼓勵民眾培養閱讀習慣，館方更結合在地20家商家祭出「借書優惠」，借滿10本書，就能在合作店家享有折扣，包括早餐、咖啡、健身、寵物洗澡與生活用品等。

江子翠分館表示，「好書大家讀」書展即日起至9月30日登場，展出三大類年度優良讀物，涵蓋文學讀物、知識性讀物及圖畫書與幼兒讀物，適合不同年齡層的孩子與家長共讀。展期間借滿10本書，除享優惠，還能免費獲贈好書，陪伴大小讀者迎接新學期。

新北市立圖書館館長吳佳珊指出，閱讀是開學收心的重要步驟，江子翠分館此次不僅舉辦書展，更與教育局合作推動「校園行動書箱巡迴服務」，分別針對國高中設計「校園Chill書箱」、國中小的「班級閱讀書箱」、提供新住民語系圖書的「多元閱讀書箱」，以及「幼兒閱讀書箱」，讓閱讀資源深入校園與家庭，推廣多元閱讀文化。

圖書館進一步說明，這次合作的商家多元，包括Cama café、麥味登、早午餐店、居酒屋、麵包店、運動中心、藥局、寵物店及二手書房等，涵蓋食衣住行各種需求，讓閱讀不僅是知識的累積，更能帶來生活中的實惠。