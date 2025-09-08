來台北餐廳周摘星 套餐折扣限時搶

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
長榮桂冠酒店餐飲。圖／台北市商業處提供
台北市商業處今年以「2025台北國際美食節」為主題，在9月8日到30日推出「台北餐廳周」，持續與Flavor風格美食指南公私協力合作，來推廣北市精緻餐飲，彙集了139間精緻餐廳，其中20家是米其林相關業者參與，更推出2600元的「Define Taipei」，以及1200元的優惠套餐與限時限量的專屬優惠。

商業處介紹，台北餐廳周今年以「破圈」為主題，邀請知名餐飲與連鎖飲品食品集團、米其林星級主廚等 8 位重量級講者，從「通路佈局、流量變現、體驗創造、跨海藍圖」四大面向切入，探討餐飲業如何在成熟市場中創新突圍，以共同促進產業的提升與發展。

商業處說，今年第1次推出「Define Taipei」組別，集合20家知名 Fine Dining、米其林星級餐廳品牌與星級主廚一起參與，推出2600 元「台北城市意象套餐」。另外，119家台北知名品牌餐飲業者，則推出1200元套餐或贈送小點、折扣等期間限定優惠。

林奕華表示，紐約餐廳周是在1992年舉辦至今，超過30年，而台北市也是國際大都市，除了出色的夜市之外，還有更多精緻餐飲，台北餐廳周以此為概念，並由產業局攜手風格美食指南，這次店家熱情參與達139家，透過台北美食名片推廣出去。

商業處補充，首場論壇是以「從餐桌到通路：餐飲品牌的食品化佈局」，第二場為「行銷梗的落地，流量變現：數位時代的品牌行銷心法」，第三場則是「如何創造當代的高級感」，以及最後一場的「餐飲帝國的跨海經營藍圖」。

台北市副市長林奕華（右）與產發局長陳俊安（左）參與活動。圖／台北市商業處提供
活動邀請來自不同領域的8位業內講者。圖／台北市商業處提供
餐廳 美食 品牌

