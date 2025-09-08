快訊

直播／柯文哲返新竹探望柯媽 胞妹柯美蘭神情輕鬆早一步現身老家

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

聽新聞
0:00 / 0:00

新北早療資源進偏區 玩具篩檢助孩子快樂成長

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
每位孩童選玩自己喜歡的玩具。圖／新北市社會局提供
每位孩童選玩自己喜歡的玩具。圖／新北市社會局提供

新北市社會局持續將早療資源深入偏區。由大愛關懷協會承辦的第6區早療社區資源中心，昨利用假日前往雙溪區上林市民活動中心，舉辦「正向教養：從玩具看孩子的生活」活動，透過扮家家酒與玩具遊戲，專業人員仔細觀察孩子反應，成功篩檢出疑似發展遲緩的兒童，協助家庭及早介入。

社會局兒童托育科長陳麗雲表示，0至6歲是早療黃金期，早期發現、早期療育能幫助孩子更健康快樂成長。第6區服務涵蓋新店、深坑、石碇、平溪、雙溪及貢寮等地，此次更結合心理諮商師陳姿璇、中華民國遊戲協會創辦人林君英、職能治療師陳炫希等專業，特地進入偏區服務，吸引石碇、貢寮等地家長帶孩子前來，顯見家長對孩子發展的重視。

林君英指出，孩子選擇的玩具往往反映生活經驗，例如雙溪因常見火車，孩子偏愛軌道車。玩具不只是娛樂，更是學習、陪伴與親子情感的重要橋梁。心理諮商師陳姿璇也提醒家長，多用鼓勵的方式看見孩子的優點，從正向教養中能獲得意想不到的成效。

現場也有家長與志工分享心聲。一名照顧自閉症孫子的阿嬤表示，過去每次都要搭火車到醫院，交通耗時，如今中心每周定點服務，孫子過動情況已逐漸改善。一名志工則提到自己女兒曾因高敏感特質讓家庭陷入困境，透過職能治療找到陪伴方法，因此對參與活動特別感同身受。

雙溪上林里長簡德福感謝社會局投入資源，指出偏區資源有限，專業老師、行動玩具車及社工志工的參與極為重要；上林國小校長陳彥宏也肯定中心能與學校合作，設立定點服務，共同協助孩子正向發展。

第6區早資中心督導林芷榕強調，中心秉持「讓孩子健康、有愛」宗旨，偏鄉對早療資源需求高，因此積極設立據點，盼在0至6歲關鍵期幫助更多家庭。

新北市第6區早資中心督導林芷榕（左）和家長親職座談 ，並解答家長的各項問題。圖／新北市社會局提供
新北市第6區早資中心督導林芷榕（左）和家長親職座談 ，並解答家長的各項問題。圖／新北市社會局提供
新北市第6區早資中心的志工協助孩童玩玩具，並從中觀察紀錄。圖／新北市社會局提供
新北市第6區早資中心的志工協助孩童玩玩具，並從中觀察紀錄。圖／新北市社會局提供
從孩童選玩具可以看出孩子的生活脈絡。圖／新北市社會局提供
從孩童選玩具可以看出孩子的生活脈絡。圖／新北市社會局提供
中華民國遊戲協會創辦人林君英透過遊戲和孩子互動 ，並從中觀察。圖／新北市社會局提供
中華民國遊戲協會創辦人林君英透過遊戲和孩子互動 ，並從中觀察。圖／新北市社會局提供

貢寮 社會局

延伸閱讀

「台版柬埔寨案」敘獎拖逾3年 新北民代批市府效率不彰

新北伸縮縫安全受關注 專家建議表面處理與混凝土搭配

新北健康三寶甘藷展售 4天接力登場

新北大巨蛋選址即將揭曉 議員發聲：三峽麥仔園有資格承接這份使命

相關新聞

新巨蛋社區爆安全疑雲 住戶控建商偷工減料 起火逾40次

位於新北市板橋區、號稱地標性摩天豪宅的「新巨蛋社區」，今在新北市立委張宏陸與議員黃淑君陪同下召開記者會，嚴正指控建商三圓...

新北江子翠圖書館推「好書大家讀」 借書能享商家折扣

開學季來臨，新北市立圖書館板橋江子翠分館特別舉辦「好書大家讀」開學趣書展，透過百本優良少年兒童讀物推薦，協助孩子收心進入...

新北早療資源進偏區 玩具篩檢助孩子快樂成長

新北市社會局持續將早療資源深入偏區。由大愛關懷協會承辦的第6區早療社區資源中心，昨利用假日前往雙溪區上林市民活動中心，舉...

「台版柬埔寨案」敘獎拖逾3年 新北民代批市府效率不彰

2022年震驚社會的「台版柬埔寨案」，共有61人遭求職詐騙囚禁，其中4人遭凌虐致死，新北警方同年11月攻堅破獲、逮捕主嫌...

南門新大樓被點名延遲進駐 市場處說明了

2023年下半年啟用開幕的南門市場新大樓，除了原有市場外，其中3到12樓為政府機關進駐，不過，審計報告指，過程中由於北市...

影／社子島區段徵收首場協議價購 自救會聚場外抗議與開發派隔空叫囂

社子島開發區段徵收案地政局土開總隊今起舉行36場次協議價購，但首場自救會就集結場外抗議批市府黑箱，但也有支持開發派居民到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。