新北早療資源進偏區 玩具篩檢助孩子快樂成長

新北市社會局持續將早療資源深入偏區。由大愛關懷協會承辦的第6區早療社區資源中心，昨利用假日前往雙溪區上林市民活動中心，舉辦「正向教養：從玩具看孩子的生活」活動，透過扮家家酒與玩具遊戲，專業人員仔細觀察孩子反應，成功篩檢出疑似發展遲緩的兒童，協助家庭及早介入。

社會局兒童托育科長陳麗雲表示，0至6歲是早療黃金期，早期發現、早期療育能幫助孩子更健康快樂成長。第6區服務涵蓋新店、深坑、石碇、平溪、雙溪及貢寮等地，此次更結合心理諮商師陳姿璇、中華民國遊戲協會創辦人林君英、職能治療師陳炫希等專業，特地進入偏區服務，吸引石碇、貢寮等地家長帶孩子前來，顯見家長對孩子發展的重視。

林君英指出，孩子選擇的玩具往往反映生活經驗，例如雙溪因常見火車，孩子偏愛軌道車。玩具不只是娛樂，更是學習、陪伴與親子情感的重要橋梁。心理諮商師陳姿璇也提醒家長，多用鼓勵的方式看見孩子的優點，從正向教養中能獲得意想不到的成效。

現場也有家長與志工分享心聲。一名照顧自閉症孫子的阿嬤表示，過去每次都要搭火車到醫院，交通耗時，如今中心每周定點服務，孫子過動情況已逐漸改善。一名志工則提到自己女兒曾因高敏感特質讓家庭陷入困境，透過職能治療找到陪伴方法，因此對參與活動特別感同身受。

雙溪上林里長簡德福感謝社會局投入資源，指出偏區資源有限，專業老師、行動玩具車及社工志工的參與極為重要；上林國小校長陳彥宏也肯定中心能與學校合作，設立定點服務，共同協助孩子正向發展。