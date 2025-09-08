「台版柬埔寨案」敘獎拖逾3年 新北民代批市府效率不彰

2022年震驚社會的「台版柬埔寨案」，共有61人遭求職詐騙囚禁，其中4人遭凌虐致死，新北警方同年11月攻堅破獲、逮捕主嫌。然而，當時冒險執行勤務的基層員警，至今仍未獲得應有的獎勵與肯定。新北市議員批評，市府必須即刻檢討獎勵案件陳報效率，避免行政延宕打擊士氣。

新北市議員鄭宇恩指出，案發至今已逾三年，新北市警局直到2024年7月才首次將案件送報警政署，但遭要求修正後延宕至今年4月再報，警政署5月又回覆須再補正，至上周為止仍未完成陳報，效率明顯不足。他強調，基層員警當時冒險攻堅、挽救受害者生命，卻遲遲等不到應有肯定，許多人甚至已調離崗位或退休，「這樣的情況嚴重打擊士氣，長遠恐影響治安績效」。

對此，新北市警局刑事警察大隊回應，肯定同仁破案辛勞，並強調已努力為同仁爭取最高獎勵額度。由於為求公正，過程中多次邀集相關單位召開協調會，確保「獎當其功」，但因敘獎額度及程序須依規定審查，經多次補正與協調，才導致審查時程拉長。

刑大表示，目前已再次召開協調會並補齊文件，後續將依程序辦理，儘速完成審核作業，同時會持續檢討並精進內部流程，以縮短行政時程，保障基層同仁權益。