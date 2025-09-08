南門新大樓被點名延遲進駐 市場處說明了

2023年下半年啟用開幕的南門市場新大樓，除了原有市場外，其中3到12樓為政府機關進駐，不過，審計報告指，過程中由於北市府未及早確認進駐機關、用電等需求，導致延宕進駐外，也額外多付場租及水電。主責的市場處回應，目前僅剩都發局尚未進駐，其餘皆進駐。

南門市場新大樓的政府機關單位空間，其中在4到12層樓卻因為配電不足，以及尚待完成辦公室裝修事項，最後由市場處統籌辦理「南門大樓辦公廳舍裝修工程」。

審計報告指出，負責進駐規畫的財政局未及早確認進駐機關，導致新工處辦理改建統包工程招標時，未能納入實際使用需求。也未考量到社會福利設施進駐牽涉建築物使用類組變更，導致不符相關都審，需要費時調整進駐機關規畫，延後進駐時程。

此外，審計報告寫到，財政局未考量到北市稅捐稽徵處業務特性，需要高電力需求，沒有即時反應相關用電事宜，導致完成辦公處所時無法符合電力需求，未即時因應處理。

最後，由市場處主責改善，因此又再延宕6個多月，僅能採裝修工程後續擴充方式進行改善，除影響機關進駐期程外，並衍生進駐機關額外支付辦公場地租 賃、水電、物業管理、外線補助費。

實際走訪南門市場新大樓，目前僅剩下9樓、10樓的都發局及新工處部分，預計今年10月進駐外，其餘單位皆以進駐。

市場處說明，南門大樓為新工處代辦，在2020年召開南門合署辦公廳舍興建會議時，因當時進駐單位尚未確認，當時市府裁示南門大樓3至12樓辦公樓層用電依一般辦公大樓設計。2022年時市長室會議決議由市場處辦理後續裝修工程。