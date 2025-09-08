快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

南門新大樓被點名延遲進駐 市場處說明了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
南門市場新大樓在2023年下旬啟用。記者邱書昱／攝影
南門市場新大樓在2023年下旬啟用。記者邱書昱／攝影

2023年下半年啟用開幕的南門市場新大樓，除了原有市場外，其中3到12樓為政府機關進駐，不過，審計報告指，過程中由於北市府未及早確認進駐機關、用電等需求，導致延宕進駐外，也額外多付場租及水電。主責的市場處回應，目前僅剩都發局尚未進駐，其餘皆進駐。

南門市場新大樓的政府機關單位空間，其中在4到12層樓卻因為配電不足，以及尚待完成辦公室裝修事項，最後由市場處統籌辦理「南門大樓辦公廳舍裝修工程」。

審計報告指出，負責進駐規畫的財政局未及早確認進駐機關，導致新工處辦理改建統包工程招標時，未能納入實際使用需求。也未考量到社會福利設施進駐牽涉建築物使用類組變更，導致不符相關都審，需要費時調整進駐機關規畫，延後進駐時程。

此外，審計報告寫到，財政局未考量到北市稅捐稽徵處業務特性，需要高電力需求，沒有即時反應相關用電事宜，導致完成辦公處所時無法符合電力需求，未即時因應處理。

最後，由市場處主責改善，因此又再延宕6個多月，僅能採裝修工程後續擴充方式進行改善，除影響機關進駐期程外，並衍生進駐機關額外支付辦公場地租 賃、水電、物業管理、外線補助費。

實際走訪南門市場新大樓，目前僅剩下9樓、10樓的都發局及新工處部分，預計今年10月進駐外，其餘單位皆以進駐。

市場處說明，南門大樓為新工處代辦，在2020年召開南門合署辦公廳舍興建會議時，因當時進駐單位尚未確認，當時市府裁示南門大樓3至12樓辦公樓層用電依一般辦公大樓設計。2022年時市長室會議決議由市場處辦理後續裝修工程。

市場處說，2023年8月市場處統整需求時發現，各進駐單位提出的用電需求，像稅捐處動質處區公所等用電需求較高，經裝修工程建築師計算後判斷須追加電改工程，並於同年11月市府決議將電改工程納入裝修工程一併辦理，目前僅都發局尚未進駐。

南門市場新大樓內的政府辦公空間。記者邱書昱／攝影
南門市場新大樓內的政府辦公空間。記者邱書昱／攝影

水電 建築師 北市府

延伸閱讀

俄羅斯空襲基輔釀3死 政府機關大樓起火

台南菜奇鴨、夜奇鴨爆紅 民眾敲碗盼量產 市場處回應了

傳統市場攤商電子支付「有裝沒用」？ 北市府曝兩大原因

新生高架橋底驚見「超大裂痕」？北市新工處：影片裂縫為施工接縫 長期監測顯示安全

相關新聞

新巨蛋社區爆安全疑雲 住戶控建商偷工減料 起火逾40次

位於新北市板橋區、號稱地標性摩天豪宅的「新巨蛋社區」，今在新北市立委張宏陸與議員黃淑君陪同下召開記者會，嚴正指控建商三圓...

「台版柬埔寨案」敘獎拖逾3年 新北民代批市府效率不彰

2022年震驚社會的「台版柬埔寨案」，共有61人遭求職詐騙囚禁，其中4人遭凌虐致死，新北警方同年11月攻堅破獲、逮捕主嫌...

南門新大樓被點名延遲進駐 市場處說明了

2023年下半年啟用開幕的南門市場新大樓，除了原有市場外，其中3到12樓為政府機關進駐，不過，審計報告指，過程中由於北市...

影／社子島區段徵收首場協議價購 自救會聚場外抗議與開發派隔空叫囂

社子島開發區段徵收案地政局土開總隊今起舉行36場次協議價購，但首場自救會就集結場外抗議批市府黑箱，但也有支持開發派居民到...

影／社子島啟動土地價購程序 正反方民眾表達立場

社子島區段徵收案進入協議價購關鍵期，台北市政府已公告自9月8日至13日、9月15日至20日，於社子島中洲、福安兩處區民活...

榮星花園要升級改造亮點曝 分期施工預計2028年底完工

為推動共融友善城市，民眾遊憩休閒使用率相當高的榮星花園公園，即將進行更新工程，其中改建最大亮點為遊戲場改造，將全新升級不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。