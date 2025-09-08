新巨蛋社區爆安全疑雲 住戶控建商偷工減料 起火逾40次

位於新北市板橋區、號稱地標性摩天豪宅的「新巨蛋社區」，今在新北市立委張宏陸與議員黃淑君陪同下召開記者會，嚴正指控建商三圓建設未依審核圖紙施工，更在供電關鍵設備「匯流排」中使用無安全認證的劣質材料，導致十年來屢屢發生短路起火事故，造成上百戶突發大停電。

住戶指出，社區四棟大樓中有三棟曾多次發生匯流排短路事故，今年2月C棟14樓再次起火，導致18層、121戶輪流斷電長達一個半月。經中華民國電機技師公會鑑定，才發現建商自地下室台電配電端至各棟匯流排皆使用無廠牌、無認證材料，嚴重違反規範。專業估算，若要全面依圖更換合格匯流排，費用恐高達1.5億元。

住戶痛斥，過去統計至少已有40次事故，但建商每次僅以「維修」應付，直到今年以「過保固期」為由拒絕修復，社區自籌200多萬元進行搶修，才發現未按照圖紙施工等疑慮。住戶強調：「我們要的只是安全的家，不是天天提心吊膽哪棟會燒起來。」

住宅消保會理事長吳翃毅表示，新巨蛋問題涉及嚴重公共安全。他指出，3樓以下匯流排設置合格，但4樓以上卻被安裝於輕隔間牆體，一旦發生短路或火災，火源難以及時發現，恐釀整棟危機。若建商未依圖施工，即便已完成公設點交，仍屬將風險轉嫁消費者，住戶可主張「不完全給付」，要求建商負擔完整修復費用。他提醒，建商不能將責任推給營造廠，施工監督責任仍在建商本身。

立委張宏陸表示，當務之急是立即修復匯流排與供電系統，確保住戶安全。他強調，若現行法令不足，他願意推動修法，但新北市政府也應公開釐清建照、使照的核發是否落實把關，並勇於承擔責任，「這不是單一社區的問題，全台其他建案也可能面臨同樣風險。」

新北市議員黃淑君則質疑，新北市府在核發建照與使照過程中是否會同專業人士審查，攸關居民安全。她說，當重大瑕疵出現後，市府是否積極協助社區蒐證、追責，是檢驗政府責任的關鍵，「若當初審查未落實，市府也應負起連帶責任，協助住戶爭取公道。」

三圓建設董事長王雅麟回應，社區匯流排事故屬於「個案」，公司已提出維修計畫，並在檢測中發現可能因積水或使用不當所致，否認有未依圖施工情況。他強調，材料均經台電認可，施工也依送電程序，「住戶要求全面更換匯流排，但我們認為應先找出問題再修繕，才能確保改善有效。」

不過住戶批評，建商一再以「三圓建設」出面溝通，卻用另一家公司「山圓建設」發函回覆，企圖混淆、規避法律責任。住戶強調，電機技師公會的鑑定報告已揭露匯流排未依圖施工，且現場設備無任何安規標誌，屬不合格產品，建商再多辯解也難掩責任。