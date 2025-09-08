影／社子島區段徵收首場協議價購 自救會聚場外抗議與開發派隔空叫囂

社子島開發區段徵收案地政局土開總隊今起舉行36場次協議價購，但首場自救會就集結場外抗議批市府黑箱，但也有支持開發派居民到場聲援，雙方隔條馬路叫囂場面火爆。市府表示，不前相關計畫皆已通過，也非強迫地主議價，不同意或未達成協議者也將以市價徵收。

區段徵收前市府須先與土地所有權人協議以價購方式取得範圍內土地，地政局土開總隊於9月8至13至20日分36場次進行土地協議價購，讓地主瞭解開發計畫內容及協議價購等作業程序，今第一場議價會議，社子島自救會一早就在區民中心外抗議，痛批市府黑箱要求撤回環評，徵收範圍應剔除九大聚落。

但隔一條馬路有另一方人馬社子島居民促進會呼籲要開發，雙方人馬隔一條馬路互相叫囂，警方組成人牆將兩方人馬隔開，由於今日開會僅開放有拿到開會通知地主進場，自救會不滿認為市府此舉是密室協商，一度與警方發生推擠。

台灣人權促進會秘書長余宜家表示，社子島開放預算高達2341億元，超過目前北市全年歲出，將使台北市自償性公共債務暴增1800億，市府也自評財務不可行，而迫遷社子島九大聚落居民將興建5000餘安置宅，總支出就超過1315億等於先迫遷居民再花巨資蓋安置宅，要求被迫遷戶以每戶超過兩千萬高價購買，完全荒謬且本末倒置。

自救會發言人李華萍指出，市府日前公聽會未提出興辦事業計畫、與反對區段徵收的居民充分溝通就急於推動所謂協議價購，程序恐已違法，呼籲市府居民啟動實質協商，提出保留九大聚落的替代方案，反對區段徵收者無條件剔除出徵收範圍。

另一邊促進會發言人李建興則強調，社子島土地所有權人已有97%支持開發，不應被少數即得利益及外來學者暴力影響，社子島長年缺乏基本公共設施、交通不便、屋齡高且結構老舊、環境風險難解，必須透過整體規畫改善公共建設，才能提升生活品質。