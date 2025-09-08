影／社子島啟動土地價購程序 正反方民眾表達立場

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
社子島區段徵收案進入協議價購關鍵期，今天在社子島中洲區民活動中心辦理「社子島地區區段徵收案土地協議價購」，反對區段徵收的民眾在場外表達立場。記者邱德祥／攝影
社子島區段徵收案進入協議價購關鍵期，今天在社子島中洲區民活動中心辦理「社子島地區區段徵收案土地協議價購」，反對區段徵收的民眾在場外表達立場。記者邱德祥／攝影

社子島區段徵收案進入協議價購關鍵期，台北市政府已公告自9月8日至13日、9月15日至20日，於社子島中洲、福安兩處區民活動中心，共計36場次辦理「社子島地區區段徵收案土地協議價購」。

促進會表示，社子島土地所有權人 97%支持開發，居民權益應受重視，不應被少數暨得利益的人及外來學者脫序暴力影響，促進會全力依法律程序推動區段徵收，也呼籲市府與警方正視現場暴力衝突抗議團體的滋擾，以維護會場秩序與鄰里安寧。

部份反對區段徵收的居民則質疑徵收合理性，社子島在地居民張先生指出，根據資料，台北市至113年度的累計歲計號餘預算達539億元。他質疑市府不願以合理的規模用公務預算投入改善社子島基礎建設與生活環境，反而執意擴大用全區區段徵收，強迫居民遷離家園。張先生直言「台北市政府明明有預算剩餘，卻選擇用區徵收之名，行搶地之實，這讓我們無法接受。」他強調，若市府真心改善市民居住條件，應優先解決社子島長期被忽視的生活設施與交通問題，只取得公共設施確實有需求的土地，而非透過全面性拆遷迫遷居民，犧牲百姓基本居住權。

民團批評社子島計畫荒謬本末倒置，台灣人權促進會秘書長余宜家呼應居民心聲，指出柯文哲、蔣萬安兩任市長無視社子島人及專業界保留社子島九大聚落的提案，執意採取擴大區段徵收，全面拆除社子島密集建物，計畫預算高達2,341.98億元，超過目前北市全年歲出，將使台北市自償性公共債務暴增1800億，市府也自評財務不可行。余宜家指出，社子島2300餘億大錢坑當中，迫遷社子島九大聚落居民而興建5000餘戶安置住宅，總支出就超過1315億元。等於先迫遷居民，再花巨資蓋安置住宅，再要求被迫遷戶以每戶超過兩千萬的高價購買，完全荒謬且本末倒置。

社子島區段徵收案進入協議價購關鍵期，今天在社子島中洲區民活動中心辦理「社子島地區區段徵收案土地協議價購」，支持和反對區段徵收的民眾在場外表達立場，數次言語衝突。記者邱德祥／攝影
社子島區段徵收案進入協議價購關鍵期，今天在社子島中洲區民活動中心辦理「社子島地區區段徵收案土地協議價購」，支持和反對區段徵收的民眾在場外表達立場，數次言語衝突。記者邱德祥／攝影
社子島區段徵收案進入協議價購關鍵期，今天在社子島中洲區民活動中心辦理「社子島地區區段徵收案土地協議價購」，支持和反對區段徵收的民眾在場外表達立場。記者邱德祥／攝影
社子島區段徵收案進入協議價購關鍵期，今天在社子島中洲區民活動中心辦理「社子島地區區段徵收案土地協議價購」，支持和反對區段徵收的民眾在場外表達立場。記者邱德祥／攝影
社子島區段徵收案進入協議價購關鍵期，今天在社子島中洲區民活動中心辦理「社子島地區區段徵收案土地協議價購」，支持區段徵收的民眾在場外表達立場。記者邱德祥／攝影
社子島區段徵收案進入協議價購關鍵期，今天在社子島中洲區民活動中心辦理「社子島地區區段徵收案土地協議價購」，支持區段徵收的民眾在場外表達立場。記者邱德祥／攝影
社子島區段徵收案進入協議價購關鍵期，今天在社子島中洲區民活動中心辦理「社子島地區區段徵收案土地協議價購」，反對區段徵收的民眾在場外表達立場。記者邱德祥／攝影
社子島區段徵收案進入協議價購關鍵期，今天在社子島中洲區民活動中心辦理「社子島地區區段徵收案土地協議價購」，反對區段徵收的民眾在場外表達立場。記者邱德祥／攝影

北市 社子島 區段徵收

