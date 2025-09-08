榮星花園要升級改造亮點曝 分期施工預計2028年底完工

為推動共融友善城市，民眾遊憩休閒使用率相當高的榮星花園公園，即將進行更新工程，其中改建最大亮點為遊戲場改造，將全新升級不只延續「全齡共融」，希望讓不同年齡層、不同族群，都能找到專屬的樂趣。

公園處表示，榮星花園公園遊戲場是台北市第一座特色遊戲場，為了迎接更多元的需求，即將展開全新升級。升級後的遊戲場，將保留深受喜愛的戲沙池與溜滑梯，並新增許多充滿挑戰的遊具。

例如地形攀爬網、隧道型通道，鼓勵小朋友勇敢探索，練習爬、鑽、躺、躲等多樣身體動作，在遊戲中提升協調性與想像力。旋轉翹翹板、共融式鞦韆等設施，也將帶來更多刺激與互動體驗。

除給孩子專屬冒險空間，遊戲場周邊也將增設體健設施，提供長者適合的運動器材，讓銀髮族也能活動筋骨、保持活力。為了讓每個族群都能安心參與，場域中也融入了無障礙坡道與共融式鞦韆等貼心設計，讓行動不便的朋友與家人們都能共享遊樂的美好時光。

園藝科長郭蘭香指出，榮星花園公園更新工程，除了遊戲場外，包含整體園區環境的大幅提升。未來，這裡將成為親子、朋友與鄰里居民共享時光的理想場域，促進兒童的成長發展，也創造更多家庭間的互動機會。

考量公園使用率極高，整建工程將採分期分區施工並陸續開放，預計於117年12月完工，屆時榮星花園將以嶄新的面貌，陪伴市民展開更多美好回憶。