新北龍洞海域 漁民、潛客衝突升高

東北角龍洞海域漁民與潛水客因水域活動重疊爭執不斷，漁民不滿先前有潛客怪罪漁船迫近，近日魚群死亡又暗指漁民炸魚，不滿被汙名化，22艘漁船昨懸掛「還我漁船回航的路」布條集結出港，雙方衝突檯面化，嫌隙加深。

台灣自由潛水發展協會回應，有待建立人船避碰規則，政府應設置清楚的水面界線，化解衝突。貢寮區漁會理事李天生喊話，風波一再上演，東北角管理處不能再漠視，應拿出管理對策。李也說，漁會和東北角風景區管理處開過幾次協調會，漁民建議設浮球供辨識，但管理處未同意。

東北角管理處表示，政府執法不能像月亮，初一、十五不一樣，海上設置浮標，會隨漲退潮移動失準並非良策。管理處8月27日曾邀集海委會、新北市政府、貢寮區漁會及相關團體會商安全措施，說明設置海上浮標不可行，會加強陸上指引，9月12日將邀相關單位前往龍洞漁港碼頭現勘，預計增設2組共4座基樁，強化水域活動者在海上確認位置，避免靠近漁船航道。

龍洞漁民原先就不滿潛水客靠近漁船返回漁港航道，反遭怪罪漁船過於接近戲水人群。日前龍洞灣有魚群死亡，遊客暗指漁民炸魚，更讓漁民忿忿不平，雙方緊張關係不斷升溫。

22艘漁船在龍洞漁港集結，懸掛「還我漁船 回航的路」、「航道潛水 風險自負」、「不實報導加害漁民 還我清白」等布條，出港警示遊客，盼外界還公道。

台灣自由潛水發展協會秘書長吳秉宥說，從小琉球到龍洞，問題核心是政府沒細膩地執行海洋空間治理，缺乏合適的政策工具，沒能建立各方溝通機制，僅以畫設禁制區作為手段，造成水域活動發展遭受更多限制並衍生更高對立。

吳秉宥說，道路有交通安全管理規則，水路也應建立一套規則，讓各方了解界線在哪、安全距離是多少、哪裡建議減速慢行等，水路規則訂定後，再透過教育落實，才能避免人航紛爭這把火繼續燒。

昨天是周日，龍洞灣有不少遊客，一名準備下水的潛水客說，漁民希望設浮標定位，把航道界定得更清楚是可行的，畢竟大家都要生活，各方需求要兼顧。

新北市漁業處表示，已函請東北角風景區管理處在公告水域遊憩範圍周邊，設置浮標供船主及民眾識別，將請漁業署加入協調。對於龍洞灣傳有炸魚行為，目前無明確事證指向漁民有炸魚。