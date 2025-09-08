聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／訪視流於表面 只是冷冰冰的社政

聯合報／ 本報記者江婉儀

新北鶯歌一對年僅10歲與7歲小姊弟，警方與衛生局社工深夜訪視時，發現疑似飢餓多時，家中環境凌亂。畫面震撼社會大眾，凸顯社會安全網破口。此次小姊弟幸運獲救，下次呢？社會局須檢討訪視與通報機制，強化實質服務與督導，而非流於表面。否則，再多的紀錄都只是冷冰冰數據。

事件曝光源於孩子的父親因年輕時吸毒導致精神狀況不佳，無法維持正常生活與工作。上月26日，衛生局社工與警方入戶訪視時，發現兩名孩子疑似久未進食，身體虛弱、衣物骯髒，馬上協助安置，才避免悲劇發生。

然而，社會局先強調「孩童並無2天未進食」，又表示學校已有提供早餐券與午餐補助，並稱社工每天訪視，確認生活無虞。

社會局理應檢討訪視制度是否流於形式，而非急著強調「我們有做事」。官樣文章沒有一句談到改善措施。

社工角色辛勞，但制度仍須被嚴格檢視，剴剴案即是一例。若社會局自認訪視落實，為何孩子仍落至如此境地？難道每日訪視只有填寫表格、例行打卡？若僅視為「眾多個案之一」，而非用心體察兒少需求，任何努力都將失去意義。

家庭是孩子最基本庇護，當家庭失能，政府是最後一道防線，這起事件顯示社會局未有效承接。不是發放早餐券、列管輔導就算盡責，更不是口頭澄清就能掩蓋系統漏洞。督導機制是否確實運作？社工專業判斷是否受到行政壓力而打折？都該徹底檢討。

新北案件量龐大，相關兒少事件層出不窮，應避免官腔回應，否則將失去民眾信任。真正的社會安全網，不在於文件上有多少紀錄，在於是否能在危急時刻接住孩子。

延伸閱讀

新北伸縮縫安全受關注 專家建議表面處理與混凝土搭配

新北健康三寶甘藷展售 4天接力登場

新北大巨蛋選址即將揭曉 議員發聲：三峽麥仔園有資格承接這份使命

不建議江祖平透過媒體公審？衛福部澄清：原意是擔心藝人二次傷害

相關新聞

星期評論／訪視流於表面 只是冷冰冰的社政

新北鶯歌一對年僅10歲與7歲小姊弟，警方與衛生局社工深夜訪視時，發現疑似飢餓多時，家中環境凌亂。畫面震撼社會大眾，凸顯社...

新北龍洞海域 漁民、潛客衝突升高

東北角龍洞海域漁民與潛水客因水域活動重疊爭執不斷，漁民不滿先前有潛客怪罪漁船迫近，近日魚群死亡又暗指漁民炸魚，不滿被汙名...

新月橋迎萌系新景點 「兔兔Q」大型氣偶陪伴到10月底

新月橋迎來最萌新夥伴！新北市高灘處攜手新銳藝術家 Alan Hong，以人氣創作 IP「雲朵阿Q」為基礎，推出限定「兔兔...

新店裕隆城陷黑暗！1小時內各樓層恢復供電 台電說明停電原因

新店裕隆城今晚間發生短暫停電，現場一度陷入黑暗，幸好館內緊急發電機立即啟動，維持收銀、照明等基本運作，並於1小時內陸續恢...

新店裕隆城晚間停電！一片漆黑中「突傳歌聲」 網笑：以為是誰生日了

新北新店裕隆城今晚約6時突傳停電，不少商場民眾陷入一片漆黑。有網友表示現場有人為了舒緩氣氛，竟自發唱起生日快樂歌，引發哄...

新北伸縮縫安全受關注 專家建議表面處理與混凝土搭配

新北市部分橋梁伸縮縫因雨天濕滑導致機車族摔車，引發外界關注。專家指出，伸縮縫多採金屬材質，雖具耐磨與耐久優勢，但若表面未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。