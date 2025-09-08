星期評論／訪視流於表面 只是冷冰冰的社政

新北鶯歌一對年僅10歲與7歲小姊弟，警方與衛生局社工深夜訪視時，發現疑似飢餓多時，家中環境凌亂。畫面震撼社會大眾，凸顯社會安全網破口。此次小姊弟幸運獲救，下次呢？社會局須檢討訪視與通報機制，強化實質服務與督導，而非流於表面。否則，再多的紀錄都只是冷冰冰數據。

事件曝光源於孩子的父親因年輕時吸毒導致精神狀況不佳，無法維持正常生活與工作。上月26日，衛生局社工與警方入戶訪視時，發現兩名孩子疑似久未進食，身體虛弱、衣物骯髒，馬上協助安置，才避免悲劇發生。

然而，社會局先強調「孩童並無2天未進食」，又表示學校已有提供早餐券與午餐補助，並稱社工每天訪視，確認生活無虞。

社會局理應檢討訪視制度是否流於形式，而非急著強調「我們有做事」。官樣文章沒有一句談到改善措施。

社工角色辛勞，但制度仍須被嚴格檢視，剴剴案即是一例。若社會局自認訪視落實，為何孩子仍落至如此境地？難道每日訪視只有填寫表格、例行打卡？若僅視為「眾多個案之一」，而非用心體察兒少需求，任何努力都將失去意義。

家庭是孩子最基本庇護，當家庭失能，政府是最後一道防線，這起事件顯示社會局未有效承接。不是發放早餐券、列管輔導就算盡責，更不是口頭澄清就能掩蓋系統漏洞。督導機制是否確實運作？社工專業判斷是否受到行政壓力而打折？都該徹底檢討。

新北案件量龐大，相關兒少事件層出不窮，應避免官腔回應，否則將失去民眾信任。真正的社會安全網，不在於文件上有多少紀錄，在於是否能在危急時刻接住孩子。