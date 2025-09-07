新月橋迎萌系新景點 「兔兔Q」大型氣偶陪伴到10月底
新月橋迎來最萌新夥伴！新北市高灘處攜手新銳藝術家 Alan Hong，以人氣創作 IP「雲朵阿Q」為基礎，推出限定「兔兔Q」系列，3座大型氣偶裝置即日起至10月31日現身新月橋，陪伴市民與遊客共度河岸悠閒時光。
新北市副市長劉和然說，新北河濱一向是市民散步放鬆的首選路線，新月橋獨特的「不對稱雙鋼繫拱橋」造型，加上夜間光雕，成為浪漫地標。今年引進療癒系的「兔兔Q」，希望讓民眾在河岸靜謐氛圍中多一分溫暖與趣味，「與兔兔Q相伴直到月亮升起」，成為新的打卡亮點。
高灘處長黃裕斌指出，今年8月「新北水漾」粉絲專頁曾預告雲朵阿Q即將現身，引發熱烈討論。如今兔兔Q加入新月橋，不僅與既有的「月球」、「月兔」裝置互相呼應，白天、夜晚呈現不同的視覺效果，讓河濱景致更添層次。
黃裕斌補充，兔兔Q將陪伴市民度過中秋佳節，接下來還有經發局舉辦的「潮月新莊」與10月4日開幕的「新北濕地藝術季」將接力登場。
