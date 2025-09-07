快訊

暗指柯建銘？ 賴系立委：石破茂為避免黨內分裂做出有高度的決定

新月橋迎萌系新景點 「兔兔Q」大型氣偶陪伴到10月底

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市高灘處攜手新銳藝術家 Alan Hong，以人氣創作 IP「雲朵阿Q」為基礎，推出限定「兔兔Q」系列。圖／取自「新北水漾」臉書粉專
新北市高灘處攜手新銳藝術家 Alan Hong，以人氣創作 IP「雲朵阿Q」為基礎，推出限定「兔兔Q」系列。圖／取自「新北水漾」臉書粉專

新月橋迎來最萌新夥伴！新北市高灘處攜手新銳藝術家 Alan Hong，以人氣創作 IP「雲朵阿Q」為基礎，推出限定「兔兔Q」系列，3座大型氣偶裝置即日起至10月31日現身新月橋，陪伴市民與遊客共度河岸悠閒時光。

新北市副市長劉和然說，新北河濱一向是市民散步放鬆的首選路線，新月橋獨特的「不對稱雙鋼繫拱橋」造型，加上夜間光雕，成為浪漫地標。今年引進療癒系的「兔兔Q」，希望讓民眾在河岸靜謐氛圍中多一分溫暖與趣味，「與兔兔Q相伴直到月亮升起」，成為新的打卡亮點。

高灘處長黃裕斌指出，今年8月「新北水漾」粉絲專頁曾預告雲朵阿Q即將現身，引發熱烈討論。如今兔兔Q加入新月橋，不僅與既有的「月球」、「月兔」裝置互相呼應，白天、夜晚呈現不同的視覺效果，讓河濱景致更添層次。

黃裕斌補充，兔兔Q將陪伴市民度過中秋佳節，接下來還有經發局舉辦的「潮月新莊」與10月4日開幕的「新北濕地藝術季」將接力登場。

新北市高灘處攜手新銳藝術家 Alan Hong，以人氣創作 IP「雲朵阿Q」為基礎，推出限定「兔兔Q」系列。圖／取自「新北水漾」臉書粉專
新北市高灘處攜手新銳藝術家 Alan Hong，以人氣創作 IP「雲朵阿Q」為基礎，推出限定「兔兔Q」系列。圖／取自「新北水漾」臉書粉專
新北市高灘處攜手新銳藝術家 Alan Hong，以人氣創作 IP「雲朵阿Q」為基礎，推出限定「兔兔Q」系列。圖／取自「新北水漾」臉書粉專
新北市高灘處攜手新銳藝術家 Alan Hong，以人氣創作 IP「雲朵阿Q」為基礎，推出限定「兔兔Q」系列。圖／取自「新北水漾」臉書粉專

兔兔 黃裕斌

延伸閱讀

新北大巨蛋選址即將揭曉 議員發聲：三峽麥仔園有資格承接這份使命

劉和然今視察中元節品項 新莊市場攤商：備貨量多2至3成

影／新北市府中元普渡 侯友宜、劉和然供品「乖乖」藏玄機

新北助推彰化農產 今起11天板橋大遠百辦彰化優鮮展售會

相關新聞

公館圓環周六開拆前夕民團「守環」抗議 北市持續溝通

北市府13日起將拆公館圓環、填平車行地下道。民團發起12日晚間7時開工前在周邊抗議，訴求停止施工、重啟協商。交通局表示，...

士林捷運站施工2號出口封閉逾4年 預計年底完工恢復通行

士林捷運站TOD大樓興建工程正在進行中，二號出口從2021年初封閉至今，行人必須繞行才能進出，導致民怨不斷。近日被議員發...

新月橋迎萌系新景點 「兔兔Q」大型氣偶陪伴到10月底

新月橋迎來最萌新夥伴！新北市高灘處攜手新銳藝術家 Alan Hong，以人氣創作 IP「雲朵阿Q」為基礎，推出限定「兔兔...

新店裕隆城陷黑暗！1小時內各樓層恢復供電 台電說明停電原因

新店裕隆城今晚間發生短暫停電，現場一度陷入黑暗，幸好館內緊急發電機立即啟動，維持收銀、照明等基本運作，並於1小時內陸續恢...

新店裕隆城晚間停電！一片漆黑中「突傳歌聲」 網笑：以為是誰生日了

新北新店裕隆城今晚約6時突傳停電，不少商場民眾陷入一片漆黑。有網友表示現場有人為了舒緩氣氛，竟自發唱起生日快樂歌，引發哄...

新北伸縮縫安全受關注 專家建議表面處理與混凝土搭配

新北市部分橋梁伸縮縫因雨天濕滑導致機車族摔車，引發外界關注。專家指出，伸縮縫多採金屬材質，雖具耐磨與耐久優勢，但若表面未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。