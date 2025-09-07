聽新聞
新店裕隆城陷黑暗！1小時內各樓層恢復供電 台電說明停電原因
新店裕隆城今晚間發生短暫停電，現場一度陷入黑暗，幸好館內緊急發電機立即啟動，維持收銀、照明等基本運作，並於1小時內陸續恢復供電。
裕隆城指出，停電是受到台電區域性供電影響，具體原因尚待確認，相關因應措施皆在「不影響消費者」的前提下完成，過去地震時也有類似經驗，應變流程相當成熟。
台電說明，今晚6時4分，新北市新店區因大雷雨導致變電所變壓器設備保護電驛動作跳脫，造成1萬1465戶停電，不久後轉供復電。台電強調，已第一時間恢復供電，對於事故造成的不便深表歉意。
裕隆城表示，晚間7點前，台電已恢復供電，館內各樓層也在停電1小時內陸續正常運作，民眾當時購物、消費並未受到太大影響。
