新北伸縮縫安全受關注 專家建議表面處理與混凝土搭配

新北市部分橋梁伸縮縫因雨天濕滑導致機車族摔車，引發外界關注。專家指出，伸縮縫多採金屬材質，雖具耐磨與耐久優勢，但若表面未妥善處理，防滑係數不足，雨天確實容易造成打滑風險。

新北市土木技師公會理事長丘達昌直言，單靠止滑漆屬於事後補強，因為漆料與金屬咬合度不足，在車輛長期衝擊下易磨損剝落，效果有限，應從金屬表面加工與結構設計著手，才是更根本的改善方式。

丘達昌進一步建議，組合式伸縮縫可透過外觀形狀與混凝土搭配改善，例如在進入伸縮縫前加粗糙混凝土鋪面，減少金屬外露範圍，以提升防滑效果。他呼籲市府應每年定期盤點伸縮縫的防滑措施，確保功能有效，並在必要時及早補強，降低事故發生風險。

至於事故狀況，新北市交通大隊回應，機車因伸縮縫打滑摔車的案例在全市並不多見，屬於相對少數案例。