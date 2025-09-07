快訊

快訊／江祖平指控遭電視台副總兒性侵 三立副總龔美富發聲明請辭

新店裕隆城晚間停電！一片漆黑中「突傳歌聲」 網笑：以為是誰生日了

地牛翻身！東部海域19:29發生規模4.6地震 5縣市有感

新北伸縮縫安全受關注 專家建議表面處理與混凝土搭配

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市新莊區後港一路與建國二路的案例，經勘查後已加刷止滑漆。記者張策／攝影
新北市新莊區後港一路與建國二路的案例，經勘查後已加刷止滑漆。記者張策／攝影

新北市部分橋梁伸縮縫因雨天濕滑導致機車族摔車，引發外界關注。專家指出，伸縮縫多採金屬材質，雖具耐磨與耐久優勢，但若表面未妥善處理，防滑係數不足，雨天確實容易造成打滑風險

新北市土木技師公會理事長丘達昌直言，單靠止滑漆屬於事後補強，因為漆料與金屬咬合度不足，在車輛長期衝擊下易磨損剝落，效果有限，應從金屬表面加工與結構設計著手，才是更根本的改善方式。

丘達昌進一步建議，組合式伸縮縫可透過外觀形狀與混凝土搭配改善，例如在進入伸縮縫前加粗糙混凝土鋪面，減少金屬外露範圍，以提升防滑效果。他呼籲市府應每年定期盤點伸縮縫的防滑措施，確保功能有效，並在必要時及早補強，降低事故發生風險。

至於事故狀況，新北市交通大隊回應，機車因伸縮縫打滑摔車的案例在全市並不多見，屬於相對少數案例。

養工處長鄭立輝指出，目前新北市橋梁若屬於齒型或與車行方向平行的伸縮縫，均已施作防滑塗層，並持續由各區公所與養工處巡查，確保騎士通行安全。

新北市新莊區後港一路與建國二路的案例，經勘查後已加刷止滑漆。記者張策／攝影
新北市新莊區後港一路與建國二路的案例，經勘查後已加刷止滑漆。記者張策／攝影
新北市新莊區後港一路與建國二路的案例，經勘查後已加刷止滑漆。記者張策／攝影
新北市新莊區後港一路與建國二路的案例，經勘查後已加刷止滑漆。記者張策／攝影
新北市新莊區後港一路與建國二路的案例，經勘查後已加刷止滑漆。記者張策／攝影
新北市新莊區後港一路與建國二路的案例，經勘查後已加刷止滑漆。記者張策／攝影

橋梁 風險

延伸閱讀

新北健康三寶甘藷展售 4天接力登場

友情當婚姻？Z世代瘋迷「薰衣草婚姻」 專家揭隱藏危機

北市供身障者創業免費輔導 專家一對一協助

新北大巨蛋選址即將揭曉 議員發聲：三峽麥仔園有資格承接這份使命

相關新聞

公館圓環周六開拆前夕民團「守環」抗議 北市持續溝通

北市府13日起將拆公館圓環、填平車行地下道。民團發起12日晚間7時開工前在周邊抗議，訴求停止施工、重啟協商。交通局表示，...

士林捷運站施工2號出口封閉逾4年 預計年底完工恢復通行

士林捷運站TOD大樓興建工程正在進行中，二號出口從2021年初封閉至今，行人必須繞行才能進出，導致民怨不斷。近日被議員發...

新店裕隆城晚間停電！一片漆黑中「突傳歌聲」 網笑：以為是誰生日了

新北新店裕隆城今晚約6時突傳停電，不少商場民眾陷入一片漆黑。有網友表示現場有人為了舒緩氣氛，竟自發唱起生日快樂歌，引發哄...

新北伸縮縫安全受關注 專家建議表面處理與混凝土搭配

新北市部分橋梁伸縮縫因雨天濕滑導致機車族摔車，引發外界關注。專家指出，伸縮縫多採金屬材質，雖具耐磨與耐久優勢，但若表面未...

大雷雨大安信義區時雨量驚人 北市4區成立災防應變小組

台北市災防辦表示，中央氣象署於17點29時針對北市（北投、士林區以外）發布大雷雨即時訊息，目前最大時雨量於大安福州山站達...

新北大巨蛋選址即將揭曉 議員發聲：三峽麥仔園有資格承接這份使命

新北大巨蛋選址六選二即將在9月下旬出爐，各選區議員相當關注，新北議員林金結爭取新北大巨蛋落腳三峽麥仔園，他說，巨蛋若落腳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。