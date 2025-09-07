新北伸縮縫安全受關注 專家建議表面處理與混凝土搭配
新北市部分橋梁伸縮縫因雨天濕滑導致機車族摔車，引發外界關注。專家指出，伸縮縫多採金屬材質，雖具耐磨與耐久優勢，但若表面未妥善處理，防滑係數不足，雨天確實容易造成打滑風險。
新北市土木技師公會理事長丘達昌直言，單靠止滑漆屬於事後補強，因為漆料與金屬咬合度不足，在車輛長期衝擊下易磨損剝落，效果有限，應從金屬表面加工與結構設計著手，才是更根本的改善方式。
丘達昌進一步建議，組合式伸縮縫可透過外觀形狀與混凝土搭配改善，例如在進入伸縮縫前加粗糙混凝土鋪面，減少金屬外露範圍，以提升防滑效果。他呼籲市府應每年定期盤點伸縮縫的防滑措施，確保功能有效，並在必要時及早補強，降低事故發生風險。
至於事故狀況，新北市交通大隊回應，機車因伸縮縫打滑摔車的案例在全市並不多見，屬於相對少數案例。
養工處長鄭立輝指出，目前新北市橋梁若屬於齒型或與車行方向平行的伸縮縫，均已施作防滑塗層，並持續由各區公所與養工處巡查，確保騎士通行安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言