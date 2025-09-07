台北動保教育月啟動 推人寵瑜珈讓飼主與毛孩同樂

快訊

中央社／ 台北7日電

「台北動保教育月」今天舉辦啟動儀式，現場推出「人寵瑜珈」，讓民眾與毛小孩同樂，台北市產發局長陳俊安說，希望透過規劃的5場系列活動，讓民眾在玩樂中學習動物保護知識。

台北市動保處透過新聞稿表示，為持續響應9月9日台灣狗狗節、9月28日世界狂犬病日及10月4日世界動物日等3大節日，特別舉辦「台北動保教育月」系列活動，並於今天舉行啟動儀式。

同時，活動還特別規劃「人寵瑜珈」與「動物友善城市大富翁」等遊戲，邀請親子和毛小孩同樂。

陳俊安表示，台北市長期推動動物友善措施，在動保教育推廣、政策推動與設施建設上不斷努力，推廣落實飼主責任與動物福利。今年度在「動保教育月」系列活動規劃3場實體活動及2場線上活動，讓民眾在玩樂中學習動物保護知識。

他說，每年除辦理「動保教育月」系列活動外，也持續推廣飼主責任教育，在春、暑、秋季與社區大學共同辦理「毛孩學院」免費實體課程，以及與台北市公訓處共同辦理「台北e大」多達40堂線上免費課程，實體課程秋季班還有許多課程可供民眾報名參加。

另外，除了今天活動所在的美堤狗活動區外，北市還有迎風狗運動公園等其他19座狗運動公園及狗活動區可供民眾使用，今年更將於松山區敦北公園及內湖區寶湖社區再增設2座狗活動區。

動保處說明，今天啟動儀式特別規劃「人寵瑜珈」讓民眾與毛小孩培養互動默契，透過瑜伽伸展放鬆筋骨、釋放工作壓力，達到身心靈的放鬆，現場還有動保知識問答的「真人動物友善城市大富翁」及廣受小朋友喜愛的「DIY小工坊」。

「台北動保教育月」系列活動除首場啟動儀式實體活動外，動保處表示，9月20日也規劃在內湖區大湖公園舉辦「台北市動物之家認養會」，9月27日在松山區迎風狗運動公園舉辦「毛孩健康同樂會」。

此外，動保處預先在9月4日精選台北e大指定課程讓民眾選讀，還可到「台北毛孩趣旅行」臉書粉絲專頁留言參加抽獎，動保月活動期間將有2波抽獎機會。

