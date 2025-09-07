聽新聞
公館圓環周六開拆前夕民團「守環」抗議 北市持續溝通
北市府13日起將拆公館圓環、填平車行地下道。民團發起12日晚間7時開工前在周邊抗議，訴求停止施工、重啟協商。交通局表示，拆公館圓環是為改善交通安全，會持續溝通拆圓環必要性。
北市交通局表示，拆公館圓環主要是為改善交通安全，該路口連續7年交通事故熱點第一名，拆圓環已討論20年，經專家學者座談會及審查會議，一致認為拆除圓環改為正交路口，有助改善安全。至於改正交化路口後，仍會維持平面式公車專用道, 保障大眾運輸優先。
對於民團提標線試辦方案，交通局說，經國外研究及觀察公館圓環實際車流，標線改造效益有限估計僅約5至12%，但改正交路口預估有63%的改善潛力，預估6成公車都可透過平面式公車專用道綠燈時間通過，如遇紅燈也只須停等1次紅燈。
交通局表示，填平地下道拆圓環工程13日凌晨施工，上周起交通局已進行交通維持宣導，呼籲用路人施工期間多使用捷運，避免壅塞。民團申請的路權在人行道上，市府也會持續溝通。
