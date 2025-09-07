「2025台北水舞嘉年華」 9/13盛大登場

照片取自新北市政府

「2025台北水舞嘉年華」即將在松山錫口碼頭彩虹橋盛大登場！從9月13日至10月19日，連續37天精彩活動不間斷，今年水舞展演不僅延續過去的彩虹橋水幕設計，更在基隆河河面上全新打造120米「雙水幕」水舞平台，規模、特效全面升級。同時，活動期間天天都有超人氣巨型IP輪番亮相，每周末還有主題舞台表演。臺北市政府觀光傳播局邀請大家一起來欣賞夢幻水舞表演，並與家人共享親子同樂的美好時光。

觀光傳播局長余祥表示，今年「2025台北水舞嘉年華」為期37天，每日18時30分至20時30分，天天都5場水舞展演，且今年活動全面升級，更特別規劃四大亮點。

觀傳局指出，首先推出全台唯一的「雙水舞場域共演」，結合松山知名地標彩虹橋水幕與寬達120公尺的基隆河河面「雙水幕」水舞平台，雙平台同步展演，搭配流行音樂作為水舞展演曲目，打造前所未有的震撼視覺體驗。

亮點二則是在9月13日開幕日和10月4日「追愛音樂祭」，精彩水舞展演再加碼，推出融合水舞與火焰的「水火共舞」，以及結合舞者演出的「人水共舞」，讓水舞展演再升級！

第三大亮點，今年水舞嘉年華也攜手國際卡通IP，活動期間天天都有阿奇老師、粉紅豬小妹佩佩、妙妙犬布麗等巨型氣偶輪番登場，打造親子同樂的夢幻氛圍。

第四大亮點則是活動期間，每週末都有精彩主題舞台登場，這次特別安排卡通人偶見面會，由布麗、阿奇、蓋比、第一戰隊、光之美少女等國際卡通IP人偶，到現場跟民眾近距離互動，還有YOYO 家族藝人帶動唱跳演出、樂團音樂舞台等多元活動，打造適合親子共遊的歡樂水岸。

觀傳局表示，水舞嘉年華活動周周都有不同驚喜輪番登場，且水舞展演場域就位於松山錫口碼頭彩虹橋，交通便利，民眾可搭乘捷運至松山捷運站1號出口，往松河街方向步行約3分鐘，進入基隆河四號疏散門即可抵達。觀傳局推薦民眾在參加活動前可順遊周邊景點，像是參拜歷史悠久的松山慈祐宮，感受濃厚的宗教人文氛圍，傍晚到饒河街觀光夜市，品嘗道地美味小吃；接著晚上再到河濱欣賞磅礡震撼的水舞展演，觀傳局特別邀請大家前來體驗一場融合水舞、燈光與音樂的夢幻嘉年華。

