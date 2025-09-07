新北健康三寶甘藷展售 4天接力登場

照片取自新北市政府

現在正值甘藷盛產季節，「新北健康三寶甘藷」展售會9月6日至7日在捷運善導寺站的「希望廣場」登場，接著於9月16日至17日，移師至捷運府中站的「板農活力超市廣場」繼續熱鬧登場，共計4天的展售活動，新北市農業局邀請民眾一同品嘗在地優質甘藷的香甜滋味。

近年來，隨著國人越來越重視健康與養生，新北市特別將綠竹筍、甘藷和山藥三種優質農產品，整合打造「新北健康三寶」品牌，推廣天然健康的原味食材。這項品牌深受民眾喜愛與支持，而現在正值甘藷最為鮮甜美味的時節，擁有得天獨厚的自然條件，肥沃的火山黑壤土與陽明山清泉灌溉孕育出細緻綿密的甘藷，品種以台農66號的紅心甘藷及台農57號的黃金甘藷最具代表。紅心甘藷富含β-胡蘿蔔素，甜度高、質地細緻、風味香濃；黃金甘藷則含有豐富的膳食纖維，口感鬆軟綿密，常作為香甜可口的烤地瓜。兩種甘藷皆兼具美味與營養，深受消費者喜愛。

農業局表示，9月6、7日及16、17日的展售會將提供最新鮮的金山甘藷，以及多款甘藷加工美食，適合各年齡層享用。其中，香脆可口的甘藷酥特價110元（原價120元）、Q彈有嚼勁的甘藷關廟麵優惠價100元（原價120元），還有營養豐富的甘藷養生麵條只要35元（原價39元），讓消費者能以多元選擇體驗甘藷的美味與健康。除此之外，現場也有南瓜、青農優質國產蜂蜜等特色農產品，讓民眾一次購足北海岸的優質好味道，盡享豐富農產的魅力。

金山地區農會總幹事吳茂坤表示，新北市的甘藷品質優良，無論是煮、烤、炸，或是做成湯品和甜點，都能呈現出各種不同的美味風味。誠摯邀請民眾到展售會親自選購，體驗新北甘藷的獨特魅力。同時也感謝市府與農會的密切合作，成功推廣金山甘藷品牌，讓大家一提到甘藷就聯想到金山。

聚傳媒