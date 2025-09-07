快訊

警報持續11小時！俄夜襲發射逾800架無人機、烏政府大樓遭攻擊 規模再創紀錄

身心俱疲...不忍母親傷心擔憂 江祖平「做出1決定」律師將全面接手

雨勢升級！19縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

新北健康三寶甘藷展售 4天接力登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

現在正值甘藷盛產季節，「新北健康三寶甘藷」展售會9月6日至7日在捷運善導寺站的「希望廣場」登場，接著於9月16日至17日，移師至捷運府中站的「板農活力超市廣場」繼續熱鬧登場，共計4天的展售活動，新北市農業局邀請民眾一同品嘗在地優質甘藷的香甜滋味。

近年來，隨著國人越來越重視健康與養生，新北市特別將綠竹筍、甘藷和山藥三種優質農產品，整合打造「新北健康三寶」品牌，推廣天然健康的原味食材。這項品牌深受民眾喜愛與支持，而現在正值甘藷最為鮮甜美味的時節，擁有得天獨厚的自然條件，肥沃的火山黑壤土與陽明山清泉灌溉孕育出細緻綿密的甘藷，品種以台農66號的紅心甘藷及台農57號的黃金甘藷最具代表。紅心甘藷富含β-胡蘿蔔素，甜度高、質地細緻、風味香濃；黃金甘藷則含有豐富的膳食纖維，口感鬆軟綿密，常作為香甜可口的烤地瓜。兩種甘藷皆兼具美味與營養，深受消費者喜愛。

農業局表示，9月6、7日及16、17日的展售會將提供最新鮮的金山甘藷，以及多款甘藷加工美食，適合各年齡層享用。其中，香脆可口的甘藷酥特價110元（原價120元）、Q彈有嚼勁的甘藷關廟麵優惠價100元（原價120元），還有營養豐富的甘藷養生麵條只要35元（原價39元），讓消費者能以多元選擇體驗甘藷的美味與健康。除此之外，現場也有南瓜、青農優質國產蜂蜜等特色農產品，讓民眾一次購足北海岸的優質好味道，盡享豐富農產的魅力。

金山地區農會總幹事吳茂坤表示，新北市的甘藷品質優良，無論是煮、烤、炸，或是做成湯品和甜點，都能呈現出各種不同的美味風味。誠摯邀請民眾到展售會親自選購，體驗新北甘藷的獨特魅力。同時也感謝市府與農會的密切合作，成功推廣金山甘藷品牌，讓大家一提到甘藷就聯想到金山。

聚傳媒

金山 品牌

延伸閱讀

新北大巨蛋選址即將揭曉 議員發聲：三峽麥仔園有資格承接這份使命

屢次酒駕仍不悔改 新北男拒檢撞警棄車逃 遭逮吃18罰單送辦

嘉義婦擁新北、台中兩地房產...遇到天道盟夥代書行詐 2500萬沒了

訪維也納新市鎮 侯友宜：將防洪與綠地空間結合經驗帶回新北

相關新聞

新北大巨蛋選址即將揭曉 議員發聲：三峽麥仔園有資格承接這份使命

新北大巨蛋選址六選二即將在9月下旬出爐，各選區議員相當關注，新北議員林金結爭取新北大巨蛋落腳三峽麥仔園，他說，巨蛋若落腳...

公館圓環周六開拆前夕民團「守環」抗議 北市持續溝通

北市府13日起將拆公館圓環、填平車行地下道。民團發起12日晚間7時開工前在周邊抗議，訴求停止施工、重啟協商。交通局表示，...

士林捷運站施工2號出口封閉逾4年 預計年底完工恢復通行

士林捷運站TOD大樓興建工程正在進行中，二號出口從2021年初封閉至今，行人必須繞行才能進出，導致民怨不斷。近日被議員發...

轟「蔣不聽！」廢公館圓環 民團4訴求施工前號召抗議

北市府周六起將拆除公館圓環、填平圓環下方車行地下道，由公民團體發起的「守環行動：圓環大走讀」行動，今天在臉書粉專表示，...

機車族怨伸縮縫易打滑 議員籲增設紋路凸點

新北市新莊後港一路與建國二路橋面伸縮縫因雨天容易打滑，凸顯全市橋梁伸縮縫的安全隱憂。議員指出，伸縮縫雖為結構安全設計，但...

YouBike調度考驗大 議員促市府預先補車、導入AI預測

新北市YouBike租借站屢傳缺車問題，前段時間在新店新和國小附近，民眾反映「走9站都借不到車」，引發關注。民代呼籲市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。