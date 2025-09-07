士林捷運站施工2號出口封閉逾4年 預計年底完工恢復通行

士林捷運站TOD大樓興建工程正在進行中，二號出口從2021年初封閉至今，行人必須繞行才能進出，導致民怨不斷。近日被議員發現，竣工日期原為2023年8月10日如今卻展延至2028年完工，呼籲市府應適度放寬行人通行空間。市府表示，2028年是建照有效期限非竣工日，預計12月完成2號出口工程，恢復原動線。

台北捷運士林站TOD大樓案是2020年決標，斥資18億元打造地上20層、地下4層大樓，建物包含地下停車場、購物商場、多功能辦公會議廳、飯店等設施，樓地板面積約1萬多坪，與士林捷運站間有連接通道不須繞道即可直接進出，2021年3月起封閉二號出口通行空間，表定2023年8月竣工移交，但至今仍未完工。

議員張斯綱指出，工程進度調整已展延完工驗收時程，預計要到2028年2月22日完工，距離原定竣工時間延宕4年半之久，整體施工期間更將長達7年，雖出口有保留行人空間，但大部分仍被圍籬佔據必須繞行才能進出，仍造成極大不便。

張斯綱認為，雖施工安全與工程完整性固然重要，但出口封閉範圍已維持多年，市府在安全無虞為前提下應評估適度調整封閉區域，或階段性開放部分通行空間，減少通勤族、觀光客與在地居民持續不便。

市府表示，後續將配合目前施工進度，逐步退縮施工圍設，現正進行地坪及景觀工程，規畫今年12月完成2號出口工程，2028年2月22日是建照有效日期，非竣工日期，完工後可提升運輸、生活、休閒功能與價值。