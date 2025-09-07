北市東園少棒威廉波特封王遊行 數百人聚集歡呼

睽違29年，台北市東園國小為國爭光在美國威廉波特封王，今天數百人聚集青年公園棒球場，為其凱旋遊行歡呼。謝國城棒球基金會董事長謝南強勉勵小選手，追球生涯，要全力以赴。

台北市東園國小8月24日以7比0擊敗對手，睽違29年，為台灣奪下威廉波特世界少棒聯盟錦標賽總冠軍。台北市政府今天特地為東園國小少棒隊舉辦凱旋遊行，首先在青年公園棒球場舉辦啟程儀式，再搭乘雙層巴士遊行，終點抵達大巨蛋，安排小將與職棒球星互動，結合味全龍選手林智勝引退賽舉行，象徵世代交替。

啟程儀式上，安排小將們接受家長送花、互相擁抱。總教練賴敏男、駱政宇則允諾持續努力，回應所有人的熱情支持。

開啟台灣參與世界少棒聯盟（LLB）的謝國城，其子、謝國城棒球文教基金會董事長謝南強說，基金會是謝國城過世10週年時成立，35年來每年舉辦謝國城盃少棒、青少棒比賽，他個人有3個願望，如今都達成了。

他說，首先是已經為父親（謝國城）出版「打一場生命的好球」自傳，並發送全國學校；其次是在市府協助下有了青年公園棒球場作為少棒主場，目前基金會出資整修中；再者，在他自己有生之年，要再次拿到世界少棒聯盟（LLB）總冠軍，也拿到了。

他說，小將們、教練團都非常辛苦，今天凱旋遊行從青年公園棒球場出發，很有意義，因為東園少棒就是在此拿到謝國城少棒比賽冠軍，再去韓國比賽取得亞太代表權，最後去威廉波特參賽封王。

謝南強進一步說，大巨蛋也可以說是選手生涯目標之一，有些選手會繼續打進職棒，例如王建民，有一些沒有繼續打棒球的選手，參加過謝國城盃棒球賽選手們，據他了解有6人取得博士，例如國科會主委吳誠文，「所以不論要追求什麼樣的生涯，就是要全力以赴」。

台灣世界少棒聯盟理事長黃英華說，台灣重新返回LLB，要感謝謝南強的堅持。

台北市副市長林奕華說，棒球不只競技、教育、團隊合作，也是城市凝聚情感最榮耀的方式，球場整修好後，明年起平日跟週六下午是東園國小專屬練球使用，希望未來在國際場合，繼續看到小選手發光發熱。