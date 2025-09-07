快訊

警報持續11小時！俄夜襲發射逾800架無人機、烏政府大樓遭攻擊 規模再創紀錄

身心俱疲...不忍母親傷心擔憂 江祖平「做出1決定」律師將全面接手

雨勢升級！19縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

北市東園少棒威廉波特封王遊行 數百人聚集歡呼

中央社／ 台北7日電

睽違29年，台北市東園國小為國爭光在美國威廉波特封王，今天數百人聚集青年公園棒球場，為其凱旋遊行歡呼。謝國城棒球基金會董事長謝南強勉勵小選手，追球生涯，要全力以赴。

台北市東園國小8月24日以7比0擊敗對手，睽違29年，為台灣奪下威廉波特世界少棒聯盟錦標賽總冠軍。台北市政府今天特地為東園國小少棒隊舉辦凱旋遊行，首先在青年公園棒球場舉辦啟程儀式，再搭乘雙層巴士遊行，終點抵達大巨蛋，安排小將與職棒球星互動，結合味全龍選手林智勝引退賽舉行，象徵世代交替。

啟程儀式上，安排小將們接受家長送花、互相擁抱。總教練賴敏男、駱政宇則允諾持續努力，回應所有人的熱情支持。

開啟台灣參與世界少棒聯盟（LLB）的謝國城，其子、謝國城棒球文教基金會董事長謝南強說，基金會是謝國城過世10週年時成立，35年來每年舉辦謝國城盃少棒、青少棒比賽，他個人有3個願望，如今都達成了。

他說，首先是已經為父親（謝國城）出版「打一場生命的好球」自傳，並發送全國學校；其次是在市府協助下有了青年公園棒球場作為少棒主場，目前基金會出資整修中；再者，在他自己有生之年，要再次拿到世界少棒聯盟（LLB）總冠軍，也拿到了。

他說，小將們、教練團都非常辛苦，今天凱旋遊行從青年公園棒球場出發，很有意義，因為東園少棒就是在此拿到謝國城少棒比賽冠軍，再去韓國比賽取得亞太代表權，最後去威廉波特參賽封王。

謝南強進一步說，大巨蛋也可以說是選手生涯目標之一，有些選手會繼續打進職棒，例如王建民，有一些沒有繼續打棒球的選手，參加過謝國城盃棒球賽選手們，據他了解有6人取得博士，例如國科會主委吳誠文，「所以不論要追求什麼樣的生涯，就是要全力以赴」。

台灣世界少棒聯盟理事長黃英華說，台灣重新返回LLB，要感謝謝南強的堅持。

台北市副市長林奕華說，棒球不只競技、教育、團隊合作，也是城市凝聚情感最榮耀的方式，球場整修好後，明年起平日跟週六下午是東園國小專屬練球使用，希望未來在國際場合，繼續看到小選手發光發熱。

北市 青年 棒球場

延伸閱讀

棒球／東園少棒大巨蛋交接冠軍旗給北市 賴敏男：封王遊行是鼓舞

少棒／東園國小封王遊行小朋友超嗨 前進大巨蛋和林智勝碰面

北市東園少棒威廉波特封王 萬華商家送珍奶共享喜悅

影／威廉波特睽違29年奪冠 東園國小少棒隊今晚搭機返台

相關新聞

新北大巨蛋選址即將揭曉 議員發聲：三峽麥仔園有資格承接這份使命

新北大巨蛋選址六選二即將在9月下旬出爐，各選區議員相當關注，新北議員林金結爭取新北大巨蛋落腳三峽麥仔園，他說，巨蛋若落腳...

公館圓環周六開拆前夕民團「守環」抗議 北市持續溝通

北市府13日起將拆公館圓環、填平車行地下道。民團發起12日晚間7時開工前在周邊抗議，訴求停止施工、重啟協商。交通局表示，...

士林捷運站施工2號出口封閉逾4年 預計年底完工恢復通行

士林捷運站TOD大樓興建工程正在進行中，二號出口從2021年初封閉至今，行人必須繞行才能進出，導致民怨不斷。近日被議員發...

轟「蔣不聽！」廢公館圓環 民團4訴求施工前號召抗議

北市府周六起將拆除公館圓環、填平圓環下方車行地下道，由公民團體發起的「守環行動：圓環大走讀」行動，今天在臉書粉專表示，...

機車族怨伸縮縫易打滑 議員籲增設紋路凸點

新北市新莊後港一路與建國二路橋面伸縮縫因雨天容易打滑，凸顯全市橋梁伸縮縫的安全隱憂。議員指出，伸縮縫雖為結構安全設計，但...

YouBike調度考驗大 議員促市府預先補車、導入AI預測

新北市YouBike租借站屢傳缺車問題，前段時間在新店新和國小附近，民眾反映「走9站都借不到車」，引發關注。民代呼籲市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。