新北大巨蛋選址即將揭曉 議員發聲：三峽麥仔園有資格承接這份使命

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
新北議員林金結（右）說，今年4月與市長侯友宜實地走訪東京巨蛋與西武巨蛋。那趟參訪，讓他深刻體會到，一座巨蛋不只是體育場館，而是一個城市能量的核心。圖／林金結提供
新北大巨蛋選址六選二即將在9月下旬出爐，各選區議員相當關注，新北議員林金結爭取新北大巨蛋落腳三峽麥仔園，他說，巨蛋若落腳三峽，將帶動南新北的全面發展，助攻鶯歌、樹林、土城，與桃園形成跨區域發展格局。

新北市長侯友宜今年3月宣布啟動新北大巨蛋選址評估，由副市長劉和然主責，透過開過專家會議等方式，持續傾聽意見，市府目標是希望建造可容納5萬人的新北大巨蛋，納入6處評估地點，分別為板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海二期。

劉和然說明，這6處潛力區交通便利是基本條件，不能只有單一交通，交通條件要多元，距捷運都在10分鐘以內距離，最好還有國道、快速道路等，選址必須想像「當地10至15年後變成什麼樣子」，預計9月宣布6選2方案，再做最後考量，最終地點今年底將拍板宣布。

6處潛力點的轄區議員最近紛紛為各自擁護的地點發聲。議員林金結主張新北大巨蛋應落腳三峽麥仔園，他回顧今年4月，他與侯市長一同前往日本，實地走訪東京巨蛋與西武巨蛋。那一趟參訪，讓他深刻體會到，一座巨蛋不只是體育場館，而是一個城市能量的核心。回到地方後，更確信三峽麥仔園最有資格承接這份使命。

林金結說，他有針對各選址做過差異畫分與評估。無論在交通承載量、土地使用彈性，還是區域發展帶動效果，三峽麥仔園都展現出最突出的優勢。未來三鶯線完工後，將串連板南線與環狀線，加上國道三號、二高三鶯交流道，完全能承載巨蛋活動所帶來的人潮。同時，三峽擁有充足的發展腹地，不僅能容納一座五萬人的巨蛋，還能同步規劃商業、旅宿與休閒設施，形成完整的生活圈。

林還說，巨蛋若落腳三峽，將帶動南新北的全面發展，不再只是北部一枝獨秀，更能帶動鶯歌、樹林、土城，甚至與桃園形成跨區域發展格局。加上鶯歌美術館的國際地位，藝術與體育將在此交相輝映，打造全新的城市品牌。就像日本巨蛋一樣，三峽巨蛋也能成為城市能量核心，讓新北在國際舞台上發光。

