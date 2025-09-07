轟「蔣不聽！」廢公館圓環 民團4訴求施工前號召抗議

北市府周六起將拆除公館圓環、填平圓環下方車行地下道，由公民團體發起的「守環行動：圓環大走讀」行動，今天在臉書粉專表示，將號召所有受影響的用路人，站出來發聲，於9月12日晚上施工開工前，在公館圓環及公車地下道抗議。

公民民團提出四點訴求，包括反對填平公車地下專用道，應確保大眾運輸的優先通行權；第二，反對拆除公館圓環，應優先試辦圓環標線號誌改善方案；第三，反對忽視居民意見，應舉辦民間座談會，取得共識再動工；第四，反對政治凌駕專業，應提供詳細數據報告，讓大眾檢閱內容。

「公館圓環守環行動」臉書粉專今天表示，他們將號召民眾9月12日晚上7時，於公館圓環填平車行地下道施工前，在公館圓環及公車地下道抗議示威！將號召所有受影響的用路人，一起站出來發聲！

粉專表示，北市府確定將在9月13日凌晨開始動工，即使過去半年來許多專家提出疑慮，當地居民、學生、交通團體也表達反對，市府卻堅持未有充分討論、數據、試辦下開工，完全擺明就是「蔣不聽！」

「公館圓環守環行動」臉書粉專表示，北市府不僅要將「公館圓環」拆除，更要填平下方的「公車地下專用道」及填平圓環附近的「行人地下道」，此舉將影響附近依賴此大眾運輸路段的學生、長者、幼童、障礙者等許多弱勢用路人更造成大安、文山、中正、永和尖峰時段道路回堵，對馬路上的用路人，反而更容易造成危險。

他們也點出此案五大問題：包括1. 蔣萬安臉書發文說要拆，局處才開始研擬方案，是先射箭再畫靶！2. 李四川稱公車只會增加3秒等待時間，與事實不符，是政治凌駕專業！3. 居民、學生、民團、專家均反對，市府卻不理會民眾意見，一意孤行。4. 市府並未提出詳細科學數據與車流模擬，以證明拆除後有助於用路安全。5. 公民團體發出先行試辦，將標線標誌改善的「現代圓環設計」（Roundabout），既能保留公車地下道，又能用較低成本改善道路現況，卻被市府一概否決。