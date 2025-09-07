快訊

YouBike調度考驗大 議員促市府預先補車、導入AI預測

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北新店新和國小附近，前陣子有民眾反映「走9站都借不到車」，調度引發關注，近日情況已改善。記者張策／攝影
新北新店新和國小附近，前陣子有民眾反映「走9站都借不到車」，調度引發關注，近日情況已改善。記者張策／攝影

新北市YouBike租借站屢傳缺車問題，前段時間在新店新和國小附近，民眾反映「走9站都借不到車」，引發關注。民代呼籲市府應建立預先示警與補車機制，同時也提醒頻繁貨車調度恐增加汙染，應導入AI大數據分析，預測各站點需求並兼顧綠色運輸理念。

新北市議員陳乃瑜認為，市府不能僅依靠事後罰款或App監控，而應建立「預先示警」與「提前補車」機制。她直言，「不能每次都等到沒車了才說要罰錢，問題還是沒解決」，呼籲交通局應該在尖峰前先補足車輛，確保民眾需求不落空。

新北市議員黃心華則提醒，YouBike頻繁調度雖能平衡各站點供需，但貨車搬運自行車也會增加污染，與推動綠色運輸的理念背道而馳。他建議市府與業者導入更多AI大數據分析，預測各站點需求動態，並定期評估調度車輛所產生的碳排放，才能真正落實綠色運輸精神，同時提供市民穩定的服務品質。

新北市交通局回應，目前全市每天投入350名調度人員與41輛調度貨車，並透過後端平台即時監控，要求廠商於尖峰時段後2小時內恢復供需平衡；另也盤點新店、板橋、永和、中和及新莊等高需求熱點，納入調度強化名單。

交通局強調，若發現調度失當，將依契約裁罰並要求改善，並已要求營運商因應9月開學潮，預先調度各大專院校及高中周邊站點，避免再度出現大量缺車情況。

新北新店新和國小附近，前陣子有民眾反映「走9站都借不到車」，調度引發關注，近日情況已改善。記者張策／攝影
新北新店新和國小附近，前陣子有民眾反映「走9站都借不到車」，調度引發關注，近日情況已改善。記者張策／攝影

