機車族怨伸縮縫易打滑 議員籲增設紋路凸點

新北市新莊後港一路與建國二路橋面伸縮縫因雨天容易打滑，凸顯全市橋梁伸縮縫的安全隱憂。議員指出，伸縮縫雖為結構安全設計，但缺乏防滑處理或年久失修，已成潛在風險，呼籲市府全面盤點改善，避免危險重演。

新北市議員戴湘儀表示，伸縮縫原是確保橋梁結構安全的設計，但在雨天卻可能讓機車輪胎打滑，對通勤族、接送小孩的家長或貨運騎士都構成威脅。她說，後港一路與建國二路的案例經勘查後已協調加刷止滑漆，效果顯著，但道路友善是一項長期工程，應逐步檢視、持續改善。

新北市議員翁震州則指出，過去中華路、中原路橋梁也曾有相同問題，光靠止滑漆不足，後續加做紋路與凸點才真正改善。他建議市府比照辦理，增設提升摩擦力的設計，才能根本降低事故風險。

26歲許姓男子則回憶，自己曾因雨天經過橋面伸縮縫時摔車，雖未造成重大傷害，卻只能「自認倒楣」，因這類事故難以申請國賠。他批評，全市許多橋梁伸縮縫不是沒有防滑塗層，就是年久失修導致失效，讓騎士在濕滑環境下風險大增，呼籲市府應全面盤點伸縮縫現況，加速改善，避免類似意外一再發生。

對此，新北市養工處長鄭立輝回應，伸縮縫多採鋼材結構，表面原本就偏光滑，時間久了更容易變滑，會定期盤點檢查，並依民眾反映隨時派工改善。以後港一路與建國二路為例，已由公所協助加刷防滑塗料。鄭立輝強調，目前新北市橋梁若屬於齒型或與車行方向平行的伸縮縫，均已施作防滑塗層，並持續由各區公所與養工處巡查，確保騎士通行安全。