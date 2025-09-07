不滿被潛水客汙名化 龍洞漁船集結 掛「還我漁船回航的路」白布條抗議

東北角龍洞海域漁民與潛水遊客嫌隙加深，漁民不滿先前有潛客怪罪漁船迫近他們，近日魚群死亡又暗指漁民炸魚，今天集結10多艘漁船懸掛「還我漁船回航的路」白布條，出港警示遊客，並希望外界還他們公道。

今年7月27日有人在東北角龍洞灣，拍下漁船返回龍洞漁港時，與在龍洞灣海域潛水遊客相當接近的畫面，上傳社群平台後引發關注。

事隔6天，又有潛水客拍下1艘漁船專程從龍洞漁港出港後，靠近潛水民眾喊話「這裡是航道，不要游那麼出來，游那麼出來，我等一下我船撞你們怎麼辦？誰要負責？」畫面上傳網路又成話題。

幾天前龍洞灣海面出現死魚，浮出水面後被海浪拍打上岸。有遊客拍下畫面上傳網路，懷疑是不肖漁民非法炸魚。

接連的「負面新聞」在網路流傳，漁民不滿被汙名化，籌辦今天的抗議行動。10多艘漁港懸掛「還我漁船回航的路」、「航道潛水風險自負」白布條表達立場。

貢寮區漁會理事李天生說，是遊客先常常到航道玩水，結果變成漁民開船回港的時候，「借用媒體的力量」說漁民很惡劣，把船開到人群中，這是說不過去的。

李天生表示，各方協調時就希望潛水的人退一步，開船的人讓一步，把「安全道」做出來，這樣是不是很好？漁民的訴求就是潛水潛的安全，開船開得安心。漁民也不希望發生在後壁湖、長潭里的悲劇在洞灣重演。

李天生說，漁民沒有權力叫遊客不要來龍洞海域遊玩，但是「講難聽一點，我們的地方已經被你們占去了」，漁民並沒有多要求什麼，就是請遊客「放一條漁船要回來的路給我們走」。

李天生表示，過去曾經跟東北角風景區管理處開過幾次協調會，漁民的想法是現在已經有衛星座標點，但只能用目測判斷。漁民建議設浮球供辨識，但是管理處另有考量未同意。風波一再上演，請東北角管理處把這件事情處理好，快快的規畫出管理方案。

今天是周日，龍洞灣有不少遊客。1名準備下水的潛水客說，漁民希望設浮標定位，把航道界定更清楚一點，讓遊客不要超過是可行的，畢竟大家都要生活，人家出海捕魚也很辛苦，而遊客來這邊潛水是娛樂。

新北市漁業處表示，已函請東北角風景區管理處在公告水域遊憩範圍周邊，設置浮標供船主及民眾識別。對非公告區域得否遊憩也應明確訂定，讓漁船作業區域與遊憩範圍分區管理，後續也將請農業部漁業署加入協調。東北角管理處表示，已在研擬回應漁民訴求，說明管理處的立場和作為。