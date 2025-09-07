快訊

北市供身障者創業免費輔導 專家一對一協助

中央社／ 台北7日電

北市8月間修正通過法規，加碼身障者創業補助金額。此外，重建處舉例，有身障者開設咖啡店，疫情期間經營壓力大，因獲得專家一對一輔導，嘗試線上接單而挺過，呼籲申請善用。

台北市政府市政會議在8月間修正通過「台北市身心障礙者新創及經營事業補助辦法」，提高每月租金及連續經營事業超過5年的設備補助，最高可達新台幣128萬元。台北市勞動力重建運用處並分享實例，呼籲身障者創業經營可善用免費輔導資源，讓經營更上軌道。

重建處舉例，109年開設「Timing 太迷咖啡」的元老闆創業時承擔資金壓力，發現市府提供租金及設施設備的補助，於是提出申請，獲得紓解。

不過，元老闆表示，後來附近南門市場整修翻新，經營受到衝擊，再次申請重建處提供的免費輔導，由專家一對一指導，嘗試線上接單、與外送平台合作，因而留住老顧客並拓展新客層，也挺過了疫情。

台北市勞動局長王秋冬表示，相關諮詢輔導依照身障者創業的業別，安排業師一對一協助評估創業規劃的可行性、店面經營管理、財務規劃、行銷策略及店面輔導等，完全免費。

台北市重建處長陳昆鴻補充，北市113年核准補助44名身障者創業補助，金額共778萬多元；期望透過補助及諮詢輔導，促成創業成功，並穩定經營。

相關資源可至重建處官網查詢，或者撥打服務電話（02）2338-1600，分機5504或5515洽詢。

創業 北市 身障者

