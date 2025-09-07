新北青農父子開發包種茶鳳梨酥 跨海飄香到日本

新北市天然茶莊青農蔡承峰與父親蔡旭志合作研發新產品「凝翠金磚」，將包種茶融入經典甜點鳳梨酥，推出便受日本百貨青睞，近期在日本丸井百貨上市，台灣味進軍國際市場。

青農蔡承峰與父親蔡旭志在汐止區經營天然茶莊，天然茶莊為當地著名有機茶園及田媽媽餐廳，利用茶葉製作茶葉豬腳、茶米花等各式茶餐點，今年更拿下米其林入選餐廳，茶葉及茶餐點頗受饕客青睞。

蔡旭志、蔡承峰父子以台灣農產品為食材，包含包種茶、台梗9號米、鳳梨，製作「凝翠金磚」鳳梨酥，以包種茶與米穀粉製作清爽外皮充分展現茶香，讓茶香包裹酸甜鳳梨內餡，近日在日本丸井百貨辦凝翠金磚上市發表會。

蔡承峰說，從小跟隨父親學習如何經營茶莊，包含照顧茶園、製茶及展售推廣，擅長與民眾分享各種茶葉特色。此次與父親合作開發凝翠金磚，從原料來源、製程品質、包裝設計及通路銷售都與父親合作完成。父親的用心與謹慎讓研發順利完成，但面對出口日本需要的產地證明、成分檢驗、日文包裝成分標示等程序，因不諳日文，加上流程複雜，幸好運用AI科技協助翻譯填寫才順利完成。