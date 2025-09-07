訪維也納新市鎮 侯友宜：將防洪與綠地空間結合經驗帶回新北

快訊

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市長侯友宜率市府團隊參訪維也納新市鎮阿斯朋湖城（Seestadt Aspern）及靠近舊市區的多瑙河新區（New Danube），要作為推動新北市新市鎮開發的參考。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜一行人正在歐洲訪問，目前行程來到第三站奧地利。市府團隊參訪維也納新市鎮阿斯朋湖城（Seestadt Aspern）及靠近舊市區的多瑙河新區（New Danube），汲取「全球最宜居城市」的成功經驗，作為推動新北市新市鎮開發的參考。

維也納以音樂藝術及古典建築聞名，近年在新市鎮開發上聚焦智慧城市與永續發展，以因應氣候變遷及現代居住需求。

侯友宜表示，維也納多年來被評為「全球最宜居城市」，不僅因為在都市發展上追求便捷與效率，更將永續、人本與居住正義視為核心價值。他指出，維也納積極落實公共運輸導向開發（TOD）與「15分鐘城市」理念，同時將防洪工程轉化為生態與休憩廊道，兼顧防災安全與生活品質。此外，維也納政府透過多重補貼與租金管制，讓全市6成居民受惠於社會住宅及可負擔住宅，確保多數市民都能負擔合理居住成本。侯友宜認為，這之中有許多新北市可進一步學習的部分，每個國家的文化或許不同，但照顧民眾、尤其弱勢族群的心都相同。

阿斯朋湖城為歐洲規模最大的都市開發計畫之一，總面積達240公頃，原為工業區，被譽為維也納打造的「未來城市實驗室」。該計畫以地鐵為核心推動公共運輸導向發展，區域內整合住商、公設及社會住宅，並建置智慧城市感測系統，強化無障礙及高齡友善設施，落實低碳通勤。

侯友宜指出，阿斯朋湖城與新北市新泰塭仔圳的開發背景相近，塭仔圳亦配合機捷、輕軌交通發展，重整路網，規畫住商用地、學校、公園、醫院及社宅，並沿貴子坑溪打造親水景觀公園，兼具休憩、防洪與生態功能。未來，鄰近的新莊副都心與西盛工業區，將與塭仔圳新市鎮形成生活與產業共榮的發展格局。

多瑙河新區則源於防洪工程，透過開闢人工渠道「新多瑙河」與21公里人工島，不僅強化了防災功能，更成功轉型為融合住商與生態的國際水岸城區。該區域以地鐵串聯，推動無車化街區與低碳交通，同時設有水上運動、戶外劇場等休閒設施。

侯友宜分析，維也納有多瑙河流經，新北市亦有大漢溪、新店溪及淡水河等豐沛的水岸資源，同樣面臨新城區開發及舊城區轉型挑戰。此次參訪將參考多瑙河新區的成功模式，將防洪與綠地休憩空間結合的經驗帶回新北，未來除了新店十四張區段徵收案也依循雙捷運優勢進行開發外，也將協助新北善用河岸資源，打造更具國際化的宜居城市。

