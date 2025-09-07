從溪流守護到開辦有機市集 遠雄廣場打造永續綠生活 展現ESG行動力

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北新汐止遠雄廣場9月推出「植感綠生活」活動，邀請親子走訪康誥坑溪，透過導覽、移除外來魚種與步道巡查，實際參與守護自然環境行動。圖／遠雄廣場提供
新北新汐止遠雄廣場9月推出「植感綠生活」活動，邀請親子走訪康誥坑溪，透過導覽、移除外來魚種與步道巡查，實際參與守護自然環境行動。圖／遠雄廣場提供

新北新汐止遠雄廣場9月推出「植感綠生活」活動，邀請親子走訪康誥坑溪與姜子寮絕壁步道，透過導覽、移除外來魚種與步道巡查，實際參與守護自然環境行動，藉由各項主題活動落實環境、社會與公司治理（ESG）理念，讓綠意成為親子共創的新日常。

遠雄廣場今天表示，以「植感綠生活」為主軸系列活動，結合環境守護、地方農食、親子共學與會員永續回饋，規畫8大主題，全面呼應ESG理念，讓綠意不只是生活風格，更成為親子共創的新日常。

遠雄廣場9月舉辦兩場永續親子營，昨天主題是「漫遊汐止．溪流守護行動」，邀請報名的親子走訪慶誥坑溪。13日主題是「汐心同行．步道守護者」，邀請親子走訪姜子寮絕壁步道，實際參與守護自然環境的行動，展現在地居民對永續議題的高度參與。

新北新汐止遠雄廣場9月推出「植感綠生活」活動，邀請親子走訪康誥坑溪，透過導覽、移除外來魚種與步道巡查，實際參與守護自然環境行動。聯合報系資料照
新北新汐止遠雄廣場9月推出「植感綠生活」活動，邀請親子走訪康誥坑溪，透過導覽、移除外來魚種與步道巡查，實際參與守護自然環境行動。聯合報系資料照

親子 永續 汐止

