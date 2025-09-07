重大工程爭議…捷運木柵線這件爭訟逾10年未結案原因曝

北市重大爭訟案截至2023年底仍25件，除北藝、北流等已結案，但仍有20案未結案，審計報告要求檢討，其中包括已爭訟10多年的捷運木柵延伸線CB410區段標等，要求檢討涉訟癥結並改善。市府表示，蔣上任已針對爭訟案每半年檢討一次。

審計報告指出，北市府截至2023年底有25件重大公共建設爭議案件，其中北藝、北流等5件合計應給付廠商約6億6308萬元；未結案案件，審計報告則指出包括前市長郝龍斌任內的捷運木柵延伸（內湖）線 CB410 區段標工程、廣慈博愛園區整體開發計畫等20案，廠商請求金額高達26億7413萬元；若敗訴或調解成立，市府預估須負擔約8億751萬元，應檢討原因及改善。

對此，北市法務局表示，捷運木柵延伸線CB410區段標，2011年時廠商申請工程工期展延損害賠償訴訟案，原請求賠22億2050萬餘元加上美金2370萬餘元，但一審於2020年9月北院判市府給付1772萬餘元加上美金38萬6千餘元，目前仍二審訴訟中；至於廣慈博愛園區整體開發計畫已於去年2月19日結案。

審計報告要求市府檢討重大建設涉訟案件，報告指出，北市府長年推動重大公共建設，厚實國家基礎建設、提供市民優質生活環境，不過重大公共建設推動過程，部分案件與承攬廠商產生履約爭議、甚有涉訟，經查問題多為招標過程多次流標、設計特殊施工難度高、環境影響評估爭議等因素，導致工期大幅展延，衍生額外服務費及工程款項等風險。

北市法務局表示，市長蔣萬安上任後，注重重大公共工程爭議案件追蹤，法務局每半年會定期將相關報表及機關反映事項陳報府級。

法務局說，市府檢討方式除依北市府所屬各機關法制作業應注意事項第27點第1項規定，每半年也定期召開專任法制人員業務交流座談會，針對訴訟標的1千萬以上且逾5年未結民事訴訟案件，請主責機關就案件現況做簡要報告與說明，重大爭議案件如有需求，將邀集專家學者研商或做成鑑定意見。