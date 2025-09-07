快訊

江祖平深夜突求救！憂龔家父子埋伏住處外 親吐：我真的好累

江祖平獨抗惡勢力！壓力大到失眠　鬼才阿水直言：嚴重程度堪比李宗瑞

聽新聞
0:00 / 0:00

重大工程爭議…捷運木柵線這件爭訟逾10年未結案原因曝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市捷運文湖線。圖／聯合報系資料照片
台北市捷運文湖線。圖／聯合報系資料照片

北市重大爭訟案截至2023年底仍25件，除北藝、北流等已結案，但仍有20案未結案，審計報告要求檢討，其中包括已爭訟10多年的捷運木柵延伸線CB410區段標等，要求檢討涉訟癥結並改善。市府表示，蔣上任已針對爭訟案每半年檢討一次。

審計報告指出，北市府截至2023年底有25件重大公共建設爭議案件，其中北藝、北流等5件合計應給付廠商約6億6308萬元；未結案案件，審計報告則指出包括前市長郝龍斌任內的捷運木柵延伸（內湖）線 CB410 區段標工程、廣慈博愛園區整體開發計畫等20案，廠商請求金額高達26億7413萬元；若敗訴或調解成立，市府預估須負擔約8億751萬元，應檢討原因及改善。

對此，北市法務局表示，捷運木柵延伸線CB410區段標，2011年時廠商申請工程工期展延損害賠償訴訟案，原請求賠22億2050萬餘元加上美金2370萬餘元，但一審於2020年9月北院判市府給付1772萬餘元加上美金38萬6千餘元，目前仍二審訴訟中；至於廣慈博愛園區整體開發計畫已於去年2月19日結案。

審計報告要求市府檢討重大建設涉訟案件，報告指出，北市府長年推動重大公共建設，厚實國家基礎建設、提供市民優質生活環境，不過重大公共建設推動過程，部分案件與承攬廠商產生履約爭議、甚有涉訟，經查問題多為招標過程多次流標、設計特殊施工難度高、環境影響評估爭議等因素，導致工期大幅展延，衍生額外服務費及工程款項等風險。

北市法務局表示，市長蔣萬安上任後，注重重大公共工程爭議案件追蹤，法務局每半年會定期將相關報表及機關反映事項陳報府級。

法務局說，市府檢討方式除依北市府所屬各機關法制作業應注意事項第27點第1項規定，每半年也定期召開專任法制人員業務交流座談會，針對訴訟標的1千萬以上且逾5年未結民事訴訟案件，請主責機關就案件現況做簡要報告與說明，重大爭議案件如有需求，將邀集專家學者研商或做成鑑定意見。

給付 捷運 北市府

延伸閱讀

影／下磁磚雨...永和捷運出口旁大樓外牆剝落 嚇壞路過民眾

「從小立志辦案」被龐大詐欺、濫訴案件消磨 女檢察官將卸下紫袍離職

捷運汐東線首支基樁動工!新北全速推進2032完工

現在素食越做越好吃！台北素食餐廳名單推薦，聚餐、約會都適合

相關新聞

北市社區棒球隊 申請補助掛蛋

體育署祭出補助給各縣市發展棒球，北市社區棒球隊申請補助卻「掛蛋」，最近北市東園國小奪世界冠軍，議員批，市府與其奪冠請吃大...

重大工程爭議…捷運木柵線這件爭訟逾10年未結案原因曝

北市重大爭訟案截至2023年底仍25件，除北藝、北流等已結案，但仍有20案未結案，審計報告要求檢討，其中包括已爭訟10多...

警用無線電收訊挨批 新北警：將改善

新北市警察局去年配合逐步汰換無線電，基層發現無線電收訊不良，常無法發話，批警政署長期忽視基層員警安全需求，曾透過市警察局...

廣角鏡／台北水舞嘉年華13日登場 雙水舞共演

台北水舞嘉年華今年從9月13日起在松山錫口碼頭彩虹橋登場，連續37天活動不間斷，推出全台唯一「雙水舞場域共演」，結合彩虹...

慣老闆在這裡！北市業者這項違規最常見 勞動局開鍘22公司

北市勞動局今公布7月違反勞基法裁罰結果，93家事業單位挨罰，總罰鍰金額423萬元，被罰最多是5年內3度違反的香港商聯寶電...

大稻埕貓店長當起「喵模」 吸客又帶旺買氣

夏日午後走進台北大稻埕，迪化街一間蔘藥行的明星貓店長「Money」正在一隅打盹，軟綿睡姿吸引遊客駐足拍照，不少人也順手挑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。