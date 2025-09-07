北市社區棒球隊 申請補助掛蛋

體育署祭出補助給各縣市發展棒球，北市社區棒球隊申請補助卻「掛蛋」，最近北市東園國小奪世界冠軍，議員批，市府與其奪冠請吃大餐，不如更重視社區球隊。市府回應，持續鼓勵球隊申請補助，也會定期辦比賽等加強發展社區棒球。

體育署去年起補助各縣市政府推動中小學學生棒球發展計畫，輔導地方成立社區、學校棒球隊或社團，建立學生棒球屬地特色，全台共有19個縣市向教育部申請補助，包含322間學校棒球隊、51個社區棒球隊，但北市府卻只有替32間學校棒球隊申請，社區棒球隊更是1間都沒有。

另外，北市提供體育團體、運動中心、各級學校設立訓練站補助教練費、訓練費、器材費等項目，目前共有19處訓練站，但全數也都是各級學校球隊，沒有任何民間或社區單位。

議員簡舒培指出，體育局有補助東園國小成為訓練站，但校方租借場地也曾遇到行政程序繁瑣，訓練場地與實際比賽場地有巨大落差等，更何況是沒有任何資源的社區棒球隊，但市府卻連實際數量都未有掌握，呼籲市府應掌握數量及清冊，加強推廣社區棒球。

北市棒球協會理事長陳文尚直言，目前社區棒球隊發展最大困境是缺乏練習場地，北市棒球場地有限，如果讓球隊用於練習恐壓縮到比賽場次，建議各校附屬棒球場在不影響學生練習下，可開放給鄰近社區球隊使用。

體育局長游竹萍表示，社區棒球最早成立目的是推廣棒球，開放只要有立案運動團體，在全市或全國性賽事得獎，並符合相關要件可來申請，經審議通過就可給予補助，也會持續與北市棒球協會、興富發棒球隊協力辦相關賽事與訓練營隊，給予小球員充沛多元培訓管道。

教育局說，每年都會與北市棒球協會舉辦「業餘社區棒球聯賽」，鼓勵社區棒球團體參與，提供交流舞台。