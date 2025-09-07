警用無線電收訊挨批 新北警：將改善

新北市警察局去年配合逐步汰換無線電，基層發現無線電收訊不良，常無法發話，批警政署長期忽視基層員警安全需求，曾透過市警察局反映，無奈行政程序繁瑣，改善緩慢，議員批恐危及執勤安全。市警局表示，警政署已設法提升收訊品質，如加設中繼站等改善。

員警反映，新配發無線電常常無法發話出現「嘟…嘟…」的聲音，在派出所也沒有訊號，擔心發生緊急狀況時求助無門，甚至發生危險狀況也難呼救、通報。

市議員黃淑君日前至海山警分局文聖派出所了解，發現無線電都關閉避免發出異聲，收訊不良，市警察局4月會勘後並無積極改善，警政署也無落實追蹤，中央到地方都漠視，不要發生憾事時才來檢討。

新北市警局指出，原使用的類比無線電，因設備老舊、零件停產，警政署推動全國性更新計畫，全面升級為數位無線電強化治安防護。去年底啟用後確實部分區域收訊不穩，今年4月會勘，將相關狀況詳實彙整後送交警政署改善，已將文聖派出所納入改善計畫，預定設置雙向訊號放大器（BDA）解決無訊號狀況。

市警局說，警政署已規畫在全國新增5處中繼站及42部BDA，目前進入建置流程，年底將陸續安裝完成，同步布設機動轉播機改善收訊。明年到2028年，警政署將於全台增設51處中繼站及440部BDA，持續提升收訊品質。