慣老闆在這裡！北市業者這項違規最常見 勞動局開鍘22公司

北市勞動局今公布7月違反勞基法裁罰結果，93家事業單位挨罰，總罰鍰金額423萬元，被罰最多是5年內3度違反的香港商聯寶電腦有限公司台灣分公司30萬元。另外，最大宗違法樣態是未依法給加班費共22家。

勞動局長王秋冬表示，7月罰鍰金額前5名分別是香港商聯寶電腦有限公司台灣分公司30萬元、辰淵企業股份有限公司20萬元、台亞衛星通訊股份有限公司15萬元、艾迪思設計顧問股份有限公司13萬元、金旺租賃有限公司12萬元。

王秋冬說，香港商聯寶電腦有限公司因使勞工延長工時，單日正常工時連同延長工時超過法令12小時的規定上限，違反勞基法第32條第2項規定，5年內第3次違反，被裁處30萬元。

勞動局分析，違反勞基法裁罰的事業單位中，主要5大態樣包含22家未依法給付平日延長工時工資、占23.66％，18家工資未全額給付、占19.35％；15家未依法給付休息日出勤工資、占16.13％；10家延長工作時間超過法令規定、占10.75％；10家假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資、占10.75％。

勞動局強調，將持續透過各項專案檢查，監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益。雇主應依法給付勞工工資，維持勞工生計，也應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及應給予勞工足夠休息。