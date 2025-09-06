快訊

「原來從小就這樣」 江祖平再爆龔益霆獸行：我沒什麼好失去的

中元普渡驚魂！外送員遭撞飛嚇壞住戶 肇事6旬翁：不知為何撞上

應曉薇女兒接棒選2026？ 綠議員曝跑地方行程時也有看到她

聽新聞
0:00 / 0:00

慣老闆在這裡！北市業者這項違規最常見 勞動局開鍘22公司

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市勞動局今公布7月違反勞基法裁罰結果，93家事業單位挨罰，總罰鍰金額423萬元。示意圖／AI生成
北市勞動局今公布7月違反勞基法裁罰結果，93家事業單位挨罰，總罰鍰金額423萬元。示意圖／AI生成

北市勞動局今公布7月違反勞基法裁罰結果，93家事業單位挨罰，總罰鍰金額423萬元，被罰最多是5年內3度違反的香港商聯寶電腦有限公司台灣分公司30萬元。另外，最大宗違法樣態是未依法給加班費共22家。

勞動局長王秋冬表示，7月罰鍰金額前5名分別是香港商聯寶電腦有限公司台灣分公司30萬元、辰淵企業股份有限公司20萬元、台亞衛星通訊股份有限公司15萬元、艾迪思設計顧問股份有限公司13萬元、金旺租賃有限公司12萬元。

王秋冬說，香港商聯寶電腦有限公司因使勞工延長工時，單日正常工時連同延長工時超過法令12小時的規定上限，違反勞基法第32條第2項規定，5年內第3次違反，被裁處30萬元。

勞動局分析，違反勞基法裁罰的事業單位中，主要5大態樣包含22家未依法給付平日延長工時工資、占23.66％，18家工資未全額給付、占19.35％；15家未依法給付休息日出勤工資、占16.13％；10家延長工作時間超過法令規定、占10.75％；10家假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資、占10.75％。

勞動局強調，將持續透過各項專案檢查，監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益。雇主應依法給付勞工工資，維持勞工生計，也應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及應給予勞工足夠休息。

王秋冬說，勞動局推出「勞條健檢師」的服務，協助雇主遵守法令，雇主可透過「台北市民服務大平台」線上申請或至勞動局勞動權益中心申請。

北市勞動局今公布7月違反勞基法裁罰結果，93家事業單位挨罰，總罰鍰金額423萬元。記者林佳彣／攝影
北市勞動局今公布7月違反勞基法裁罰結果，93家事業單位挨罰，總罰鍰金額423萬元。記者林佳彣／攝影

給付 工時 雇主 加班費 慣老闆

延伸閱讀

麥當勞火力全開！掀餐飲業小費爭戰 退出協會嗆聲不公

龔明鑫稱「最低工資沿用過去公式不適當」 洪申翰：他在傳達資方想法

經長「最低工資沿用過去公式不適當」 全總轟：拿勞工當代罪羔羊

秋節送禮…北市庇護工場推優惠 單筆最高送700元商品券

相關新聞

慣老闆在這裡！北市業者這項違規最常見 勞動局開鍘22公司

北市勞動局今公布7月違反勞基法裁罰結果，93家事業單位挨罰，總罰鍰金額423萬元，被罰最多是5年內3度違反的香港商聯寶電...

大稻埕貓店長當起「喵模」 吸客又帶旺買氣

夏日午後走進台北大稻埕，迪化街一間蔘藥行的明星貓店長「Money」正在一隅打盹，軟綿睡姿吸引遊客駐足拍照，不少人也順手挑...

北市基層棒隊借場地、籌經費困境多 議員籲重視：別只有奪冠吃大餐

東園國小少棒隊勇奪世界冠軍各界紛祝賀，但北市有許多社區棒球隊在租借場地、經費遇困難，議員發現，不管中央或地方補助均未有民...

金山甘薯產季到！新北連2周辦展售會助力銷售

正值甘藷盛產季節，「新北健康三寶甘藷」展售會9月6、7日在捷運善導寺站的「希望廣場」登場，接著於9月16日至17日，移師...

劉和然今視察中元節品項 新莊市場攤商：備貨量多2至3成

今天是中元節，為了解市場祭祀品項與生鮮食品供應正常且穩定情形，新北市副市長劉和然今上午到新莊第一公有市場關心攤商備貨與民...

新北產業進軍捷克 侯友宜：全力助攻跨足國際

愈來愈多台灣企業進軍國際，新北市長侯友宜率隊前往歐洲考察，繼拜訪荷蘭飛利浦及研揚科技，前往捷克拜會知名新北傳產企業新泰工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。