大稻埕貓店長當起「喵模」 吸客又帶旺買氣

夏日午後走進台北大稻埕，迪化街一間蔘藥行的明星貓店長「Money」正在一隅打盹，軟綿睡姿吸引遊客駐足拍照，不少人也順手挑起果乾與茶包，店內買氣隨之升溫。

毛茸茸的白貓「Money」是這屆「貓派」攝影比賽冠軍作品的主角。拍攝者徐淳蔚捕捉到「Money」起身瞬間的萌樣，宛如招財貓。她將作品取名「財來有袮」，道出貓咪在大稻埕店家心中的地位。

徐淳蔚近期接受中央社訪問時說，迪化街店家的貓咪很愛跟人互動，又很可愛，「每一家的貓咪都很有特色」。她細數經常拍到的貓咪：表情「厭世」的「薯條」是另一間蔘藥行的貓店長、虎斑貓「貝貝」則總是喜歡在城隍廟附近出沒。

「我覺得老街跟貓咪就是有一種新舊融合的感覺，」徐淳蔚說。

大稻埕「貓派」攝影比賽今年第2屆，以區內的貓咪為主題，參賽作品超過2200件，是去年的3倍。「Money」、「薯條」等十多隻貓都成「喵模」，也吸引香港攝影師來台參與。大稻埕原本只是愛貓同好尋貓打卡的勝地，這場小競賽讓街區整個熱鬧起來。

喵星人當家 老鼠別來亂

在徐淳蔚的作品中，活躍的「Money」與身旁淡定的副店長、橘貓「可樂」相映成趣，畫面後方則可見合信蔘藥行老闆蕭錫座笑看這溫馨一幕。

訪問當天，快3歲的「Money」在陣陣藥材香中打著呵欠，「可樂」則跟著主人從倉庫徐徐走出來，輕巧一躍上桌後，伸個懶腰，像是準備好受訪。

「我們做南北貨的，倉庫多多少少都有一些小老鼠……那時候老鼠變多了，我就決定去領『Money』回來養」，蕭錫座說，這也是許多迪化街店家收編貓店長的原因。

「Money」進駐開業30年的蔘藥行後，鼠患明顯減輕。蕭錫座說，他又領養「可樂」作為幫手，「現在老鼠真的都不敢來了，因為每天一看到有老鼠，牠們就追」。

為表達謝意，他有時給牠們吃店裡的干貝，或特地買鮪魚罐頭犒賞兩位貓店長。

找回走失貓 老店也新生

「可樂」才一歲半，活潑好動，訪問期間牠在店裡四處走動張望，吸引不少目光。蕭錫座說，「可樂」曾失蹤22天，讓他和店員都覺得很不捨。

「牠在外面流浪，我怕牠沒飯吃，所以我們每天都碰運氣去找牠，」蕭錫座說。他形容那3個禮拜的尋覓像是「大海撈針」，最後找到「可樂」全靠緣分。

自此，他在兩隻貓的項圈裝上藍牙追蹤器AirTag，以免再度走失。

如今把兩隻貓當作自己的「兒子」，蕭錫座說牠們也有助店裡轉型，過去以販售中藥材為主、客層較年長，增加堅果、花茶等商品後，吸引年輕客群，帶動買氣。

「有貓以後，一群二、三十歲的年輕人進來看看貓，然後看看產品，」蕭錫座說。「他們也喜歡貓，就會加減買點東西，算是小小『贊助一下』」。

排隊看萌貓 同時添買氣

這場攝影比賽由百年糕餅品牌李亭香主辦。該店總經理李佳陽說，過去遊客走過迪化街，若沒看到感興趣的商品，通常轉身就走。如今貓店長成了街區亮點，人們會因為貓咪而停留、走進店裡聊貓咪，順便逛逛，自然也帶動營業額的成長。

李佳陽也說，有些遊客甚至會在店外排隊、等貓店長午睡醒來現身，這時自然會逛逛店家、買東西，「這些都是以前不會發生的事情」。

儘管李亭香沒有貓店長，但2020年起推出一系列貓咪主題商品，近兩年銷售也翻倍。李佳陽認為，部分是因為貓店長攝影比賽的作品到處流傳，成功帶動話題。

這股「貓風潮」約5年前崛起。李佳陽說，當時大稻埕創意街區發展協會和攝影師菜菜子合作，推廣街區的「貓攝影」，並規劃導覽，讓貓店長文化廣為人知。

喵趣暖老街 大稻埕必賞

台灣各地有許多老街，不僅保存古老建築之美，每家店鋪也承載著歲月的印記。

李佳陽表示，大稻埕迪化街擁有百年的歷史，遊客除了能體驗在地文化，還能欣賞可愛的貓咪，這也是迪化街與其他老街不同之處。

他說，多數店家歡迎遊客與貓店長合影，但建議事先徵得店家同意，「很多老闆都會相當的配合，甚至幫你抱過來……有的還會拿干貝讓你餵牠吃」。

「這樣的互動真的是蠻特別、很有人情味，」他說。

想一睹大稻埕貓店長風采，除了到各家店鋪碰運氣，也可前往位於迪化街的Olympus Plaza Taipei觀展，攝影比賽的得獎作品展出至9月14日。