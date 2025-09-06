快訊

未來半年財運看漲！3大生肖旺到年底 事業財富雙豐收

習近平、普亭討論長生不老影片 央視撤使用許可…原因曝光

黃仁勳也愛吃！「喜相逢麵館」10月底熄燈 店家下一步引熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

金山甘薯產季到！新北連2周辦展售會助力銷售

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
展售會提供最新鮮的金山甘藷，以及各式甘藷加工美食。圖／新北市農業局提供
展售會提供最新鮮的金山甘藷，以及各式甘藷加工美食。圖／新北市農業局提供

正值甘藷盛產季節，「新北健康三寶甘藷」展售會9月6、7日在捷運善導寺站的「希望廣場」登場，接著於9月16日至17日，移師至捷運府中站的「板農活力超市廣場」繼續熱鬧登場，共計4天的展售活動，邀請民眾一同品嘗在地優質甘藷的香甜滋味。

金山甘薯擁有得天獨厚的自然條件，肥沃的火山黑壤土與陽明山清泉灌溉，孕育出細緻綿密的甘藷，品種以台農66號的紅心甘藷及台農57號的黃金甘藷最具代表。紅心甘藷富含β-胡蘿蔔素，甜度高、質地細緻、風味香濃；黃金甘藷則含有豐富的膳食纖維，口感鬆軟綿密，常作為香甜可口的烤地瓜。

9月6、7日及16、17日的展售會將提供最新鮮的金山甘藷，以及多款甘藷加工美食，適合各年齡層享用。其中，香脆可口的甘藷酥、Q彈有嚼勁的甘藷關廟麵，還有營養豐富的甘藷養生麵條，讓消費者能以多元選擇體驗甘藷的美味與健康，現場也有南瓜、青農優質國產蜂蜜等特色農產品。

金山地區農會總幹事吳茂坤表示，新北的甘藷品質優良，無論是煮、烤、炸，或是做成湯品和甜點，都能呈現出各種不同的美味風味。誠摯邀請民眾到展售會親自選購，體驗新北甘藷的獨特魅力。

新北市農業局長諶錫輝表示，「新北健康三寶」綠竹筍、甘藷、山藥都是健康食材，邀請大家一同品嘗當季當令甘藷的美味。此外也協助農會拓展通路，利用農會超市、社區小舖及希望廣場等通路，穩定農友收益。

農會 金山

延伸閱讀

影／高中生通勤單車被偷 苦找2天無果...警調監視器5天逮到人

新北蛋黃酥節6業者獲獎 融入台灣水蜜桃造型吸睛

影／新北市府中元普渡 侯友宜、劉和然供品「乖乖」藏玄機

新北助推彰化農產 今起11天板橋大遠百辦彰化優鮮展售會

相關新聞

北市基層棒隊借場地、籌經費困境多 議員籲重視：別只有奪冠吃大餐

東園國小少棒隊勇奪世界冠軍各界紛祝賀，但北市有許多社區棒球隊在租借場地、經費遇困難，議員發現，不管中央或地方補助均未有民...

金山甘薯產季到！新北連2周辦展售會助力銷售

正值甘藷盛產季節，「新北健康三寶甘藷」展售會9月6、7日在捷運善導寺站的「希望廣場」登場，接著於9月16日至17日，移師...

劉和然今視察中元節品項 新莊市場攤商：備貨量多2至3成

今天是中元節，為了解市場祭祀品項與生鮮食品供應正常且穩定情形，新北市副市長劉和然今上午到新莊第一公有市場關心攤商備貨與民...

新北產業進軍捷克 侯友宜：全力助攻跨足國際

愈來愈多台灣企業進軍國際，新北市長侯友宜率隊前往歐洲考察，繼拜訪荷蘭飛利浦及研揚科技，前往捷克拜會知名新北傳產企業新泰工...

北市光電設備搬家 發電量被檢討

響應2025年淨零碳排，北市環保局在各機關共建5處太陽光電設備，但信義區苗圃停車場貨櫃屋的光電設備遷到清潔隊4號停車場後...

全台最大捷運開發案 新北環狀線「十四張站」完成評選

全台最大捷運開發案完成評選，新北捷運局昨天公告宏匯公司、愛山林建設、甲山林建設共同投標組成團隊獲評選為「新北環狀線十四張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。