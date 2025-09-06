金山甘薯產季到！新北連2周辦展售會助力銷售

正值甘藷盛產季節，「新北健康三寶甘藷」展售會9月6、7日在捷運善導寺站的「希望廣場」登場，接著於9月16日至17日，移師至捷運府中站的「板農活力超市廣場」繼續熱鬧登場，共計4天的展售活動，邀請民眾一同品嘗在地優質甘藷的香甜滋味。

金山甘薯擁有得天獨厚的自然條件，肥沃的火山黑壤土與陽明山清泉灌溉，孕育出細緻綿密的甘藷，品種以台農66號的紅心甘藷及台農57號的黃金甘藷最具代表。紅心甘藷富含β-胡蘿蔔素，甜度高、質地細緻、風味香濃；黃金甘藷則含有豐富的膳食纖維，口感鬆軟綿密，常作為香甜可口的烤地瓜。

9月6、7日及16、17日的展售會將提供最新鮮的金山甘藷，以及多款甘藷加工美食，適合各年齡層享用。其中，香脆可口的甘藷酥、Q彈有嚼勁的甘藷關廟麵，還有營養豐富的甘藷養生麵條，讓消費者能以多元選擇體驗甘藷的美味與健康，現場也有南瓜、青農優質國產蜂蜜等特色農產品。

金山地區農會總幹事吳茂坤表示，新北的甘藷品質優良，無論是煮、烤、炸，或是做成湯品和甜點，都能呈現出各種不同的美味風味。誠摯邀請民眾到展售會親自選購，體驗新北甘藷的獨特魅力。

新北市農業局長諶錫輝表示，「新北健康三寶」綠竹筍、甘藷、山藥都是健康食材，邀請大家一同品嘗當季當令甘藷的美味。此外也協助農會拓展通路，利用農會超市、社區小舖及希望廣場等通路，穩定農友收益。