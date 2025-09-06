北市基層棒隊借場地、籌經費困境多 議員籲重視：別只有奪冠吃大餐

東園國小少棒隊勇奪世界冠軍各界紛祝賀，但北市有許多社區棒球隊在租借場地、經費遇困難，議員發現，不管中央或地方補助均未有民間單位參與，市府對社區球隊數量更一無所知，諷刺「與其祝賀吃大餐，不如給社區球隊更多重視」。市府回應，立案取得競賽成績運動團體可申請相關補助，也會定期舉辦比賽鼓勵社區參與。

教育部體育署從2024年起補助各縣市政府推動中小學社學生棒球發展計畫，輔導地方成立社區、學校棒球隊或社團，建立學生棒球屬地特色，全台共有19個縣市向教育部申請補助，包含322間學校棒球隊、51個社區棒球隊，但台北市政府卻只有替32間學校棒球隊申請，社區棒球隊更是1間都沒有。

而北市過去為培訓績優及具發展潛力基層競技運動選手，制訂「基層競技運動選手訓練站實施辦法」，提供體育團體、運動中心、各級學校設立訓練站補助教練費、訓練費、器材費等項目，目前共有19處訓練站，但全數也都是各級學校球隊，沒有任何民間或社區單位。

議員簡舒培指出，東園國小雖然也是訓練站之一，但過去在租借場地也曾遇到行政程序繁瑣、場地與實際比賽場地有巨大落差等，這些都是在體育局有補助的情況下還是會發生問題，更何況是未有任何資源的社區棒球隊，但市府卻連實際數量都未有掌握，呼籲市府應掌握數量及清冊，調查各隊申請教育部及北市補助意願並協助申請，並加強推廣社區棒球相關措施。

體育局表示，除補助學校基層訓練站外經立案並取得競賽成績的體育運動團體也可申請相關訓練補助，會持續與北市棒球協會、興富發棒球隊協力，舉辦相關賽事與訓練營隊，給予小球員充沛多元培訓管道。教育局也說，每年都會與北市棒球協會舉辦「業餘社區棒球聯賽」，鼓勵社區棒球團體參與，提供交流舞台。