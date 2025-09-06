劉和然今視察中元節品項 新莊市場攤商：備貨量多2至3成

今天是中元節，為了解市場祭祀品項與生鮮食品供應正常且穩定情形，新北市副市長劉和然今上午到新莊第一公有市場關心攤商備貨與民眾購買情況。市場表示，今天攤商備貨量比平常多2至3成。

劉和然表示，中元普度對台灣社會來說是祈求闔家平安、事事順心的年度大事，不管是家戶或公司行號等都需準備豐盛的普度供品，因今年7、8月連續大豪雨，重創中南部蔬菜產地，短暫放晴，菜還來不及生長，又遇到颱風來襲，也讓市場菜價來到新高點，菜類價格倍漲。

劉和然表示，之前香菜一斤600元，成為奢侈品，青蔥、小黃瓜、小黃瓜漲幅也有2到3成，造成菜價等農作物價格浮動較大，連帶影響市場供給失衡，所以今天特來新莊第一公有市場，關心並了解供給現況，也感謝市場攤商提前增加備貨，讓民眾能安心採買。

新莊第一公有市場會長吳明宗表示，有別於一般傳統市場，新莊市場大多是大量批發生鮮肉品、漁獲與新鮮蔬果，攤商們把肉品與漁獲依大小與顏色照序堆疊，同時也可讓顧客得以看見商品的新鮮美味，因此有許多餐廳會固定來此處批發，就是因為這兒的東西新鮮，價廉物美。另外因應中元普渡祭祀需求，市場攤商的備貨量較平常日多2至3成，讓消費者一次購足所需的採買物品。