快訊

看獸醫超不爽！神射手貓「背包開腿噴射黃水柱」 醫護看傻：本喵睡的地方不能髒

不再噤聲！金曲歌手心疼江祖平遭下藥性侵 力挺聲援：這就是犯罪

聽新聞
0:00 / 0:00

劉和然今視察中元節品項 新莊市場攤商：備貨量多2至3成

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市副市長劉和然今上午到新莊第一公有市場關心攤商備貨與民眾購買情況。記者江婉儀／攝影
新北市副市長劉和然今上午到新莊第一公有市場關心攤商備貨與民眾購買情況。記者江婉儀／攝影

今天是中元節，為了解市場祭祀品項與生鮮食品供應正常且穩定情形，新北市副市長劉和然今上午到新莊第一公有市場關心攤商備貨與民眾購買情況。市場表示，今天攤商備貨量比平常多2至3成。

劉和然表示，中元普度對台灣社會來說是祈求闔家平安、事事順心的年度大事，不管是家戶或公司行號等都需準備豐盛的普度供品，因今年7、8月連續大豪雨，重創中南部蔬菜產地，短暫放晴，菜還來不及生長，又遇到颱風來襲，也讓市場菜價來到新高點，菜類價格倍漲。

劉和然表示，之前香菜一斤600元，成為奢侈品，青蔥、小黃瓜、小黃瓜漲幅也有2到3成，造成菜價等農作物價格浮動較大，連帶影響市場供給失衡，所以今天特來新莊第一公有市場，關心並了解供給現況，也感謝市場攤商提前增加備貨，讓民眾能安心採買。

新莊第一公有市場會長吳明宗表示，有別於一般傳統市場，新莊市場大多是大量批發生鮮肉品、漁獲與新鮮蔬果，攤商們把肉品與漁獲依大小與顏色照序堆疊，同時也可讓顧客得以看見商品的新鮮美味，因此有許多餐廳會固定來此處批發，就是因為這兒的東西新鮮，價廉物美。另外因應中元普渡祭祀需求，市場攤商的備貨量較平常日多2至3成，讓消費者一次購足所需的採買物品。

市場處補充，新北市公有市場致力於電子化設備轉型，來到市場採買中元節品項忘記帶錢包也沒關係，大部分攤商已提供行動支付，未來市場處將持續協助傳統市場轉型。

新北市副市長劉和然今上午到新莊第一公有市場關心攤商備貨與民眾購買情況。記者江婉儀／攝影
新北市副市長劉和然今上午到新莊第一公有市場關心攤商備貨與民眾購買情況。記者江婉儀／攝影

攤商 劉和然 中元節

延伸閱讀

影／新北市府中元普渡 侯友宜、劉和然供品「乖乖」藏玄機

新北助推彰化農產 今起11天板橋大遠百辦彰化優鮮展售會

新北開學日 劉和然走訪中山國小了解營養午餐製程

與蘇巧慧過招！劉和然：財劃法爭議重點是制度 中央還在打壓新北

相關新聞

北市基層棒隊借場地、籌經費困境多 議員籲重視：別只有奪冠吃大餐

東園國小少棒隊勇奪世界冠軍各界紛祝賀，但北市有許多社區棒球隊在租借場地、經費遇困難，議員發現，不管中央或地方補助均未有民...

金山甘薯產季到！ 新北連2周辦展售會助力銷售

正值甘藷盛產季節，「新北健康三寶甘藷」展售會9月6、7日在捷運善導寺站的「希望廣場」登場，接著於9月16日至17日，移師...

劉和然今視察中元節品項 新莊市場攤商：備貨量多2至3成

今天是中元節，為了解市場祭祀品項與生鮮食品供應正常且穩定情形，新北市副市長劉和然今上午到新莊第一公有市場關心攤商備貨與民...

新北產業進軍捷克 侯友宜：全力助攻跨足國際

愈來愈多台灣企業進軍國際，新北市長侯友宜率隊前往歐洲考察，繼拜訪荷蘭飛利浦及研揚科技，前往捷克拜會知名新北傳產企業新泰工...

北市光電設備搬家 發電量被檢討

響應2025年淨零碳排，北市環保局在各機關共建5處太陽光電設備，但信義區苗圃停車場貨櫃屋的光電設備遷到清潔隊4號停車場後...

全台最大捷運開發案 新北環狀線「十四張站」完成評選

全台最大捷運開發案完成評選，新北捷運局昨天公告宏匯公司、愛山林建設、甲山林建設共同投標組成團隊獲評選為「新北環狀線十四張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。