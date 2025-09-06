新北產業進軍捷克 侯友宜：全力助攻跨足國際

愈來愈多台灣企業進軍國際，新北市長侯友宜率隊前往歐洲考察，繼拜訪荷蘭飛利浦及研揚科技，前往捷克拜會知名新北傳產企業新泰工業，與新創公司 Grenade Castle，聚焦產業創新與供應鏈合作，將持續協助企業串聯國際資源、強化產業鏈結。

侯友宜表示，新北市是全台最大城市，擁有超過400萬人口與逾30萬家企業，是台灣最完整的製造基地，市府近年推動智慧製造、綠能及醫療科技等重點產業，並透過政策支持與資源整合，協助企業跨足國際市場。此次歐洲行，不僅是拜會國際大廠，更是關心在地台商，並尋求與歐洲市場的合作契機。

侯友宜指出，捷克位於歐洲心臟地帶，地理位置連結德國、奧地利及波蘭，是歐洲供應鏈的重要樞紐。在新莊深耕超過一甲子的新泰工業捷克新廠即將落成，不僅能縮短供應鏈時程、加快交貨速度，更彰顯新北傳產具備放眼國際、深耕歐洲的實力，是傳統產業邁向國際化的典範。

Grenade Castle公司則是台商新創的代表，由台灣青年創立於布拉格，從平面設計起家，逐步發展至 UX/UI 設計、網站與應用程式開發，服務範圍涵蓋電子健康（e-health）、教育、文化與創意產業等多元領域，展現新世代台灣人在歐洲創業的創新能量。

新北市府指出，研揚科技代表「科技」凸顯台灣在全球產業鏈的關鍵角色；新泰工業代表「傳產」，透過在捷克設廠展現傳統產業的國際化與品牌升級；Grenade Castle代表「新創」，體現新世代台灣人在歐洲創業的創新能量，夠過科技、傳產、新創三大面向，呈現新北產業在國際市場的多元發展，更深入了解企業的經營挑戰與發展需求後，也將作為後續政策支持的重要依據。