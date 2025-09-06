聽新聞
北市光電設備搬家 發電量被檢討

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市環保局2023年在信義苗圃停車場的貨櫃屋上裝設太陽光電發電設備，審計單位指出，遷到新址後發電量下降。圖／台北市環保局提供
響應2025年淨零碳排，北市環保局在各機關共建5處太陽光電設備，但信義區苗圃停車場貨櫃屋的光電設備遷到清潔隊4號停車場後，發電量不到原址2成，被審計單位檢討。環保局說，隨著新址銜接電子設備增多後，發電量也顯著提升。

審計報告指出，環保局2023年4月在信義苗圃停車場的貨櫃屋上裝設太陽光電發電設備，預估年發電量480度，同年12月底發電量累計404.7度。後因貨櫃屋被查報屬違建，去年2月1日搬遷至信義區清潔隊4號停車場，2月至10月累計發電量僅64.6度。

環保局表示，4號停車場光電設備原只提供給照明、監測系統設備，經今年4月調整銜接至照明、監測系統、電腦、冷氣後，因用電量大，儲電量與發電量隨之提升。但5月統計發現數據異常，經廠商檢視是因電池故障，更換後，7月及8月數據即顯示正常，發電量總計分別為110.5度、183.7度。

環保局表示，當初貨櫃非違建，僅供信義區清潔隊人員放置勤務用品、環保器材與資收物倉庫等使用，但後續因有隊員在貨櫃休息，被北市建管處認定違反建築法未經申請許可即擅自使用，已限期內改善。

審計報告也指出，大安花市3號公廁的發電量以面板貼膜、裝設位置及日照時間等設置條件推估，未能確實掌握實際發電情形，要求改善。環保局表示，將以公廁隊原有清潔人力在現場下載區間發電數據，進一步推估實際發電量。

