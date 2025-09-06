聽新聞
三重銀新未來城 最快明年初招商

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
三重銀新未來城將以BOT形式打造2.7公頃樓地板面積建物，最快明年初可公告招商。圖／新北市府提供
三重銀新未來城將以BOT形式打造2.7公頃樓地板面積建物，最快明年初可公告招商。圖／新北市府提供

新北三重銀新未來城計畫案獲內政部通過，最快明年初公告招商。衛生局將採BOT，規畫收托120人日照中心、200床住宿長照機構與500床只租不售全齡友善居住設施，每戶都要有65歲以上長者。民代認為，失智失能者需求更迫切，應拉高住宿式機構比例。市府回應，會適度調整。

新北市政府在三重碧華國中遷校後，原址規畫仿照新加坡海軍上將村打造銀新未來城，2020年6月送內政部都委會審議，原本是全國首案，但內政部都委會對此案公益性問題存疑，連其他縣市後提案件都已先通過，經專案小組確認開發符合公共性、社會性與公益性原則，並要求建立租金水準監管機制，終於通過。

計畫面積2.7公頃、容積率400%，將透過BOT打造2萬7000平方公尺建物。全齡友善居住單元一定要有1位65歲以上長者，其中有5%要優先提供給弱勢戶。另對外開放300席停車位及托育中心、綠地，還有運動中心、商場、生活美食空間，讓長者在這安居。

市議員李倩萍指出，新北就醫的失智失能者5.5萬人，很多人擠不進住宿機構，銀新未來城最高比例卻優先給亞健康長者，失智失能要先顧好，住宿機構比例過低，光是三重蘆洲民眾就搶不到。市議員顏蔚慈指出，公益性的比例應該更高，照顧民間難以照顧的族群。

市議員林國春則說，擔心能住進去的都是經濟情況好的長者，應針對弱勢民眾多協助。市議員陳啟能認為，由市府自籌經費並申請中央補助，才能全權由政府掌控，真正照顧到民間企業不足部分，應用OT，否則BOT很難監督。

衛生局長陳潤秋表示，住宿機構200床已經是量體最大，500床全齡友善單元強調是失智失能長者也能入住，相關比例會在設計時看能否調整；住宿機構收費標準是全國統一。

