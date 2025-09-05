大安森林公園新亮點 阿伯踩「活水飛輪」減重8公斤燃環島夢

台北市公園處在大安森林公園生態池畔，設置「活水飛輪」，猶如設置在大自然中的健身器材，頗具巧思，獲不少民眾好評。有長者分享持續來踩了4個月後，不僅成功減重8公斤，體力大幅提升，甚至還燃起了他的環島夢。

公園處指出，活水飛輪現在成為園區中的亮點，搶手的遊憩設施，民眾在花香與綠意間輕鬆踩踏，不僅能鍛鍊身體、舒展筋骨，還更能推動水池循環、改善水質，展現結合運動與教育功能的創新設計。

公園處表示，「活水飛輪」運用簡單的人力機械原理，透過踩踏飛輪產生動能，驅動水體循環設備，讓池水流動並提升溶氧量，改善水質環境，有助於維護水質與生態環境，兼具實用與教育意義的永續設施。自啟用以來，已吸引眾多市民與遊客體驗使用，不少人更在日常散步時順道騎乘，在舒展筋骨的同時，也實際參與改善生態的行動。

其中，除了長者分享心得，親子族群透過這樣的互動，讓孩子從小體會到「環境需要守護」的價值，進而培養對生態的認同與關心。

青年所王淑雅主任表示，自107年開放迄今已累計活化相當於83座標準游泳池，活水飛輪不只是健身器材，它讓「永續」不再停留在口號，而是能以雙腳參與的生活實踐。每一位使用者都在無形中為城市生態貢獻一份心力，從身體力行開始，讓綠色生活自然融入日常。