中元普度發爐 新北汐止區行政中心聯合普度祈求平安

農曆七月份，中元普度，今年汐止區公所及行政中心各公家機關，選在今(5)日、農曆7月14日，舉辦「汐止區行政中心114年中元普渡聯合祈安大會」，莊嚴而溫馨的儀式，不僅傳承傳統信仰，更凝聚了大家對地方安寧與百姓平安的祝福與祈願。當天由汐止區長林慶豐帶領大家，祈求國泰民安、風調雨順，當天祭拜完，把香插進香爐時，香意外燃燒了起來，對民俗有點研究的文化里長余寶聰說，發爐是好預兆，祈求平安。

行政中心各公家機關聯合普度，包括圖書館、戶政、稅捐處以及國稅局，以及新北市議員服務處、里長聯誼會都一起，準備供品拜好兄弟，尊重習俗，和往年一樣，分兩個爐上香祭拜，大家在拿香祭拜完，在集香後，再度拿香，因為拜完普度公後，接下來要拜的是好兄弟，接著再由區長獻花獻果，完成儀式。

汐止區長林慶豐表示，今天在公所行政大樓前舉辦「汐止區行政中心114年中元普渡聯合祈安大會」，邀請行政中心各單位、里長聯誼會以及各級民意代表一起，祈求平安。

儀式中，從點燭燃香、奉香獻果，到焚燒紙帛、恭讀祈安文與三拜禮敬，每一環節都傳達對地藏王菩薩、普度公及無主孤魂的敬意與祝禱。中元普度祈安會集體祈福的溫暖展現，象徵我們對社會和諧與全民安康的共同期盼。今年也特別邀請法師與師姐誦經祈福，延續這份善念，為汐止地區帶來平安的正能量。

文化里長余寶聰提到，今天是汐止區公所一年一度的中元普度，因為每年的承辦人員都不一樣，今年特別來幫忙一下，而且今年有請師姐來頌經，最主要是祈求整棟行政中心，所有的工作人員都能夠平安順利，那今年因為天氣真的太熱，香插下去都發爐了，代表好的預兆，祝福今年的中元普度圓滿成功。