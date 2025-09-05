2025新北蛋黃酥節冠軍出爐 創意組融合鐵觀音、水蜜桃奪冠

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北蛋黃酥節創意組冠軍是塔吉節慶蛋糕的桃喜蛋黃酥。記者江婉儀／攝影
2025新北市蛋黃酥節頒獎典禮今登場，為強化商品特色與行銷，今年比賽分成「經典蛋黃酥」及「創意蛋黃酥」兩組，吸引近60件商品參賽，每組僅精選出3家業者獲獎，競爭激烈。

其中，經典組的冠軍是龍鳳堂餅舖的烏豆沙蛋黃酥、亞軍是富川麵包坊的棗泥蛋黃酥、季軍是裕馥西點麵包店的金牌蛋黃酥；創意組的冠軍是塔吉節慶蛋糕的桃喜蛋黃酥、亞軍是龍鳳堂餅舖的可豆寶蛋黃酥、季軍是金蕎食品有限公司的脆皮蜜紅茶蛋黃酥。

龍鳳堂餅舖烏豆沙蛋黃酥，以層次分明細緻的金黃酥皮包覆特選鹹鴨蛋黃，搭配綿密質樸的低糖烏豆沙內餡，完美呈現黃金比例的單純美味，紮實飽滿的甜鹹滋味讓人回味無窮。富川麵包坊的「棗泥蛋黃酥」的特色層次分明，以匠心手作棗泥蛋黃酥、核心採用紅潤秀亮鹹蛋黃、內饀棗泥加紅棗果乾粒，呈現雙倍棗香味道馥郁厚實。

創意組的塔吉節慶蛋糕的桃喜蛋黃酥，嚴選台灣木柵鐵觀音茶磨入豆沙，融入清甜香氣的水蜜桃做成果餡，內餡採用圓潤濃郁茶栗子做成「籽」，再以鹹蛋黃粉包覆，外層以油酥皮製作成水蜜桃造型，是一份甜中帶鹹、茶中含香、圓中藏情的心意糕點。

裕馥西點麵包店的金牌蛋黃酥，食材用心挑選，加上黃金配方比例，加上40年製餅工藝淬鍊，讓濕潤的烏豆沙與鹹香土鴨蛋精準融合，把平凡而簡單的產品給予最極致的發揮，每一口都恰到好處。

經發局副局長黃碧玉表示，新北市糕餅產業歷史悠久，為推廣特色糕餅產業，今年度「新北市蛋黃酥節」在糕餅師傅們的巧思下，開創出台味十足的蛋黃酥及各種不同的新口味。有的業者運用新北三峽在地的蜜香紅茶入餡，也有加入棗泥、巧克力等創新元素，在保留傳統風味的同時揉合在地特色，讓蛋黃酥不再只是中秋節的應景美食，更成為新北市代表性的伴手禮之一。

新北蛋黃酥節創意組亞軍是龍鳳堂餅舖的可豆寶蛋黃酥。記者江婉儀／攝影
新北蛋黃酥節創意組季軍是金蕎食品有限公司的脆皮蜜紅茶蛋黃酥。記者江婉儀／攝影
新北蛋黃酥節經典組季軍是裕馥西點麵包店的金牌蛋黃酥。記者江婉儀／攝影
新北蛋黃酥節經典組亞軍是富川麵包坊的棗泥蛋黃酥。記者江婉儀／攝影
新北蛋黃酥節經典組冠軍是龍鳳堂餅舖。記者江婉儀／攝影
