新北市議員爭取經費 助水上救生協會添密錄器

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
行動攝影機密錄器能夠保障水上救生協會自身安全之外，也能夠對於執勤當下有更好的證據。 圖／紅樹林有線電視提供
行動攝影機密錄器能夠保障水上救生協會自身安全之外，也能夠對於執勤當下有更好的證據。 圖／紅樹林有線電視提供

為了維護新北市淡水區沙崙海域安全，由淡水水上救生協會支援駐點20多年，自發性投入人、物力支援，輪班巡邏守護海岸安全，因此為了要給隊員更好的設備，新北市議員陳偉杰日前爭取到經費，為水上救生協會購置5組行動攝影機密錄器，希望能夠有助於隊員在巡邏時保障自身與遊客安全及權益。

新北市議員陳偉杰表示，淡水沙崙海域自102年，由水上救生協會支援駐點20多年，為了要讓守護淡水沙崙海岸安全的水上救生協會有更好的設備，爭取經費由淡水區公所協助購買5組行動攝影機密錄器，幫助水上救生協會在沙崙海岸巡邏救溺勤務。

淡水水上救生會長洪秋藤表示，由於沙崙海岸目前規定是危險水域禁止下水，因此時常得勸導遊客遠離水域範圍，就有發生過遊客不聽勸導等狀況，但身上沒有密錄器，也增加還原當時狀況的困難度，因此增加這些設備後，不僅能夠保障水上救生協會自身安全之外，也能夠對於執勤當下有更好的證據，同時也為在救災時的狀況留下更完整的紀錄，為隊員增添利器。

淡水 議員 密錄器 陳偉杰

