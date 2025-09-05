快訊

台中新光三越進貨延後5天 中市府：今有公安檢查怕動線混亂

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中新光三越百貨力拚9月底復業，原計畫今天開始進貨，因與公安檢查撞期，將延後到10日進貨。圖／聯合報系資料照

新光三越台中中港店今年2月13日氣爆案釀5死38傷，被市府勒令停業至今超過半年，新光加速修復進度，力拚9月底復業，原本計畫今天開始進貨，因故順延。都市發展局今表示，今天有其他樓層檢查公安系統，新光擔心動線混亂，將延後到9月10日進貨。

都發局指出，新光三越8月22日提出、市府28日核准的計畫中，原定9月5日開始從6樓進貨，不過這天其他樓層正在辦理第三方公正單位公共安全與消防系統檢查，測試消防系統時會有消防警報，新光擔心被誤會有公安問題，加上安檢與進貨重疊可能導致動線混亂，延期到10日進貨。

都發局長李正偉表示，新光三越提出的原計畫已載明進出管制、貨物搬運方式、車行動線、安全措施、緊急應變組織等等，進貨時採取分層分區並管制人車物流，進貨前須函報都發局；進貨時程雖延期，其他各項細部措施仍須依照原核定計畫進貨。

李正偉強調，新光三越恢復營業還是要以公共安全與消費者安全為最高原則，新光須等整棟修復完工並符合所有法定程序，才可以申請恢復使用；都發局目前尚未收到恢復使用的勘驗申請。

物流 氣爆 台中市 新光三越

