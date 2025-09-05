新北瑞芳警分局深入社區 銀髮共餐宣導反詐騙

新北市瑞芳區龍川里今(5)日舉辦長者共餐活動，吸引許多里民熱情參與。瑞芳警分局也把握這次機會，由副分局長率隊親自到場，進行反詐騙宣導，透過面對面的互動，期盼能加強長者識詐能力，有效降低受騙風險。

活動現場氣氛熱絡，警分局人員以淺顯易懂的方式，介紹最新詐騙手法與防範技巧，並提醒長者若遇可疑來電或訊息，務必保持警覺、主動查證。

龍川里長賴鴻春表示，非常感謝警方親自到場宣導，讓長輩們在用餐之餘，也能吸收到實用的防詐知識，達到寓教於樂的效果。

瑞芳區長楊勝閔亦特地到場與長者共餐、話家常，對於警方積極投入反詐宣導表示肯定，並盛讚分局展現打詐決心。

瑞芳警分局副分局長葉志豪指出，詐騙手法日新月異，唯有透過持續與民眾面對面溝通，並即時更新詐騙情報，才能有效強化全民識詐、防詐意識，共同守護社區安全。