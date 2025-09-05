快訊

教部函大專校院「不宜接受陸方落地招待交流」 學者批管太多

TWICE演唱會當晚…高雄漢來雙人房僅520元 Agoda認賠訂單有效

無私奉獻十餘年 新北瑞芳弓橋里張丁財獲選環保英雄

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
弓橋里志工張丁財是社區中的榜樣，不僅熱心公益，更用實際行動改變社區。 圖／觀天下有線電視提供
弓橋里志工張丁財是社區中的榜樣，不僅熱心公益，更用實際行動改變社區。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區弓橋里志工張丁財長年致力於社區服務與環境維護，無怨無悔的付出，讓他榮獲今年度新北市環保英雄的殊榮。張丁財不僅用行動守護家園，更將自家宮廟的一部分空間改建為公廁，無償提供旅人使用，展現十足的社區關懷。

這座由百年石頭屋改建的祖厝，如今仍保有古樸風貌，走進屋內可見一處乾淨明亮的公廁空間。張丁財表示，因為附近登山步道眾多，旅人絡繹不絕，過去常有人借用他家的廁所，於是他決定主動將空間整理出來，打造出方便又舒適的如廁環境。

不僅如此，張丁財與妻子也每天親自打掃廁所，風雨無阻地維護整潔，這一做就是近十年。他們經營的宮廟，也無償開放廚房設備給旅人使用，讓遠道而來的民眾備感溫馨。

弓橋里長朱靜琪表示，張丁財是社區中的榜樣，不僅熱心公益，更用實際行動改變社區。他的善行義舉不僅讓旅人受惠，也讓整個弓橋里更具溫度與人情味。

廁所 瑞芳

延伸閱讀

新北蛋黃酥節6業者獲獎 融入台灣水蜜桃造型吸睛

影／新北市府中元普渡 侯友宜、劉和然供品「乖乖」藏玄機

瑞芳粗坑口路水公司挖破天然氣管 基隆民宅廚房冒煙爐火沒關

新北瑞芳水公司施工挖破瓦斯管 緊急處理未釀災

相關新聞

大安森林公園新亮點 阿伯踩「活水飛輪」減重8公斤燃環島夢

台北市公園處在大安森林公園生態池畔，設置「活水飛輪」，猶如設置在大自然中的健身器材，頗具巧思，獲不少民眾好評。有長者分享...

2025新北蛋黃酥節冠軍出爐 創意組融合鐵觀音、水蜜桃奪冠

2025新北市蛋黃酥節頒獎典禮今登場，為強化商品特色與行銷，今年比賽分成「經典蛋黃酥」及「創意蛋黃酥」兩組，吸引近60件...

台中新光三越進貨延後5天 中市府：今有公安檢查怕動線混亂

新光三越台中中港店今年2月13日氣爆案釀5死38傷，被市府勒令停業至今超過半年，新光加速修復進度，力拚9月底復業，原本計...

影／新北市府中元普渡 侯友宜、劉和然供品「乖乖」藏玄機

新北市府今天中元普渡，新北市長侯友宜雖出訪歐洲，由新北市副市長劉和然代表主祭，但侯出國前在供品「乖乖」上寫下「統籌款乖乖...

北市東區停電776戶 台電搶修12時復電

北市大安區一帶今天上午10時發生停電，有776戶受影響，台電表示，已全數在12時9分復電。

北捷進駐餐車價格標示不明 議員憂：未來恐有嚴重消費爭議

台北捷運站點近期推出早餐等餐車進駐，不過，北市議員陳重文接到民眾反映價格未標示清楚狀況，招商的北捷應有義務定期檢驗、把關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。