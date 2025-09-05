無私奉獻十餘年 新北瑞芳弓橋里張丁財獲選環保英雄
瑞芳區弓橋里志工張丁財長年致力於社區服務與環境維護，無怨無悔的付出，讓他榮獲今年度新北市環保英雄的殊榮。張丁財不僅用行動守護家園，更將自家宮廟的一部分空間改建為公廁，無償提供旅人使用，展現十足的社區關懷。
這座由百年石頭屋改建的祖厝，如今仍保有古樸風貌，走進屋內可見一處乾淨明亮的公廁空間。張丁財表示，因為附近登山步道眾多，旅人絡繹不絕，過去常有人借用他家的廁所，於是他決定主動將空間整理出來，打造出方便又舒適的如廁環境。
不僅如此，張丁財與妻子也每天親自打掃廁所，風雨無阻地維護整潔，這一做就是近十年。他們經營的宮廟，也無償開放廚房設備給旅人使用，讓遠道而來的民眾備感溫馨。
弓橋里長朱靜琪表示，張丁財是社區中的榜樣，不僅熱心公益，更用實際行動改變社區。他的善行義舉不僅讓旅人受惠，也讓整個弓橋里更具溫度與人情味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言