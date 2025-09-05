快訊

新北蛋黃酥節6業者獲獎 融入台灣水蜜桃造型吸睛

中央社／ 5日電
2025新北市蛋黃酥節5日舉行頒獎典禮，今年賽事共分「經典蛋黃酥」及「創意蛋黃酥」2組，其中經典組冠軍由龍鳳堂餅舖的烏豆沙蛋黃酥獲肯定。中央社
中秋節將近，新北市蛋黃酥節今天頒獎，經典組冠軍龍鳳堂餅舖將蛋黃酥融入減糖減油的養生概念，創意組第一名則將蛋黃酥變成「水蜜桃」，盼發揚台灣在地食材。

新北市蛋黃酥節今年分成「經典蛋黃酥」及「創意蛋黃酥」兩組，共有近60件商品參賽，每組選出3家業者獲獎。經典組的冠軍是龍鳳堂餅舖的烏豆沙蛋黃酥、亞軍與季軍分別為富川麵包坊的棗泥蛋黃酥、裕馥西點麵包店的金牌蛋黃酥。

創意組冠軍由塔吉節慶蛋糕的桃喜蛋黃酥拿下、亞軍是龍鳳堂餅舖的可豆寶蛋黃酥、季軍是金蕎食品的脆皮蜜紅茶蛋黃酥。

經典組冠軍龍鳳堂餅舖第三代李鎮遠受訪時說，龍鳳堂從2014年開始就多次獲得蛋黃酥獎項，今年再度獲得新北蛋黃酥節冠軍。近年民眾健康意識興起，他們也將蛋黃酥融入養生概念，用低糖紅豆製做餡料，降低油膩感，但美味程度絲毫未減。

經典組亞軍的富川麵包坊創辦人劉福龍說，這次參賽的棗泥蛋黃酥是復刻小時候的味道，他將紅棗果乾切碎拌入棗泥，讓棗香味道更濃郁厚實，重現古早味。

塔吉節慶蛋糕的桃喜蛋黃酥以水蜜桃外型獲得創意組冠軍。業者說，他們選用木柵鐵觀音茶磨入豆沙，清甜的水蜜桃做果餡，外層以油酥皮製成仿真水蜜桃，希望繼續發揚台灣在地食材，用創意將這塊土地的甜美分享給更多人。

